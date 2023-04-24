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3台人遇「11年來最嚴重車禍」！　赴澳洲打工慘死異鄉

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲維多利亞州20日下午發生5死車禍，3名台灣人因此死亡，其中一名25歲死者母親昨（23日）飛抵墨爾本時，淚訴兒子2月才剛到澳洲，難以想像車禍事發當下有多痛。警方則稱，這是該州自2012年以來最嚴重的車禍。

維多利亞州警局助理局長威爾（Glenn Weir）表示，4名打工度假客都是為62歲車主馬基（Debbie Markey）處理農事，現在所有罹難者遺體都得進行DNA鑑定確定正式身分，這項程序可能耗時數周。

威爾指出，這是維多利亞周11年來最嚴重的道路交通事故，從聯結車拍攝角度看道的畫面「非常可怕」，車禍嚴重和混亂程度讓警方得請災難罹難者鑑定專家和搜救團隊，進行調查確認究竟有多少人捲入該場車禍，「2012年以來，我們從來沒有車禍一次走了5個人。」

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）

▲聯結車駕駛正常行駛卻遇橫禍。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁。）

威爾表示聯結車駕駛因為事件崩潰，警方已確認他當時沒有超速，正常駕駛在路中卻飛來橫禍，「從他的角度我只能想像到恐懼，他沒辦法做任何事來阻止事故發生。」

20日事發當時，馬基駕駛一輛皮卡車載著在屠宰場工作的4名打工度假客下班回家，途中遭一輛白色車輛攔腰撞離車道，皮卡車接著被一輛聯結車撞擊，車上5人1狗當場死亡。除了馬基以外，共3名台灣人與1名香港人，4人年齡介於23至30歲，共1男3女。

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