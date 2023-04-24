以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房　開心洗完澡卻悲劇了

▲50歲中年女子慘遇「騙財不騙色」的悲傷結局。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一名大陸浙江50歲張姓女子，在網路上認識一名自稱35歲的男網友，男子甚至表示自己也曾有過一段婚姻，和張女有相同經歷，兩人相談甚歡後約出來見面，男子坦承自己其實只有22歲，但張女無懼年齡差距大膽追愛，決定和鮮肉開房，沒想到她進浴室洗澡出來後一切都變了，不只小鮮肉不見，就連她的錢包與首飾也都飛了。

綜合陸媒報導，50歲的張女在相親網上找對象，結果有個自稱35歲的王姓男子加了她的好友，張阿姨開始還覺得兩人年紀相差太大不合適，沒想到王男非常主動，對她說了一大堆的甜言蜜語，讓張阿姨彷彿再次回到了少女時代，王男更表示還自己和大媽有同樣的婚姻經歷，對下一段感情他希望找一個成熟一點的女人，不用自己天天哄，能體貼照顧自己。

兩人相談甚歡後，王男也約了張阿姨出來見面，沒想到王男看起來比想像中更年輕，追問下對方才告知他只有22歲，但自己對張阿姨的愛是真的，跟年齡無關。張阿姨被打動後和對方去開房間，興奮期待後續要做的事情。

沒想到阿姨先去洗澡後，出來就發現王男不見了，她趕快檢查自己的物品，發現金銀首飾和貴重財物都不見了，才明白自己中了王男的圈套，騙她開房並把自己貴重的物品給偷走。

不講武德的狀況，也讓張阿姨相當氣憤，但又羞於男女之情一度不敢報警，最後還是決定豁出去，隨後警方根據監視器與網路IP等線索逮捕到王男，並發現王男根本就是慣犯，只是過去不少女性礙於面子不敢報警，他也就是吃定這點，因此在網路騙感情還偷錢。

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