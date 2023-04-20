老公想做愛想瘋了！妻被逼到逃家跳井　印度狠夫弄爛她私密處奪命

▲印度中部發生家庭暴力致死的命案。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度中部恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）17日晚間發生恐怖命案。一名女子和丈夫因性事發生肢體衝突，據說起因是她拒絕發生性關係，一時激動逃出家門外跳井。雖然丈夫將她救起，但卻不打算放過她，竟然開始攻擊她的私密處，女子最終在丈夫的殘忍行徑下身亡。

根據「今日印度」等報導，警方隔天一早獲報趕往命案現場，逮捕了死者丈夫拉姆（Shankar Ram）。據信，夫妻倆事發當晚都喝了酒才進房，妻子白伊（Asha Bai）拒絕丈夫求歡後與拉姆發生激烈爭執和打鬥，為了躲避不斷要求性愛的拉姆，一時情緒激動跳進了家外的一口水井，拉姆也立刻跳入井裡救妻。

過了一陣子，拉姆成功從水井中將白伊帶了出來，但他仍不打算讓白伊安靜睡覺，兩人再次爭吵。拉姆在盛怒之下，開始襲擊白伊的下體，最終殘忍殺害了枕邊人，恐怖行徑令人髮指。據稱，拉姆犯案整夜呆坐在妻子遺體旁，直到被警方逮捕。

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