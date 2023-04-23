首家加入聯合國淨零碳排醫院　嘉義大林慈濟推動綠生活

▲ 「為地球改變我願意」 大林慈濟推動綠生活為節能減碳貢獻心力 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大林慈濟醫院是台灣及亞洲首家加入聯合國Race to Zero淨零碳排的醫院，為鼓勵同仁一起減碳護地球，在4月22日世界地球日前，於4月20日中午舉辦「為地球改變我願意」 2023大林慈濟綠成林活動，邀約同仁一起將節能減碳落實在生活中，隨手關燈、關電腦，節約用水、不用一次性餐具、選用綠色標章產品，鼓勵同仁力行綠色生活，為減緩氣候變遷付諸行動。

▲ 大林慈濟林名男副院長表示，2050淨零碳排不是夢，希望大家一起來盡世界公民的責任，在照顧病人。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

陳金城副院長勉勵大家，大林慈濟醫院能獲得SNQ國家品質獎章-醫療院所類醫務管理組銅獎，是同仁一起努力的成果，感恩大家為地球盡一分心力。

大力推動綠色醫院的副院長林名男指出，大林慈濟醫院2020年因推行綠色醫院理念於國際，獲國民健康署頒發「第一屆健康促進國際貢獻獎」；2021年參與聯合國減碳運動，為亞洲第一家響應，臺灣唯一一家宣示參與2050淨零碳排醫院；2022年榮獲IHF國際醫院聯盟頒發「卓越綠色醫院銅獎」；2023年更以系統性推動綠色醫院，獲得第25屆國家生技醫療品質獎SNQ國家品質獎章-醫療院所類醫務管理組銅獎。今年4月與健康無害組織(HCWH)及全球綠色與健康醫院網絡(GGHH)等舉辦溫室氣體盤查工具工作坊及「Race To Zero 」高峰會。林名男副院長表示，2050淨零碳排不是夢，希望大家一起來盡世界公民的責任，在照顧病人之餘，也能照顧地球的健康。

▲ 大林慈濟總務室主任侯俊言邀請同仁於即日起加入「2023大林慈濟綠成林」LINE@。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

總務室主任侯俊言指出，今年是第三年舉辦大林慈濟綠成林，並且將活動時間由第一年的21天、第二年的30天延長為今年的90天，邀請同仁於即日起加入「2023大林慈濟綠成林」LINE@，連續3個月響應「綠色生活」，每週統計隨手關燈、關電腦、無電梯日、減少自行開車、珍惜食物，健康蔬食、節約用水、使用雲端發票APP、不用一次性餐具、不喝瓶裝水、重覆使用塑膠袋等綠色行動，同時使用不砍樹的環保衛生紙，消費指名綠色標章，今年的活動更邀請醫院的外包商一起來參加，共同為節能減碳貢獻一分心力。

此外，醫院於6月1日起至8月31日止，舉辦2023全院醫療廢棄物減量競賽，鼓勵單位生物醫療廢棄物確實分類、減少使用量或其他減量方案，計算三個月平均生物廢棄物產生量是否降低，鼓勵大家一起為地球減少負擔。

活動最後，副院長林名男帶領醫院同仁一起宣誓【綠色行動 從我做起大林慈院 我們+1】。包括院長室、護理部、影像醫學科、心功能室、社區醫療部、藥學部、總務室、人力資源室、營養治療科、工務室等單位，都分別宣誓將從政策面、垃圾減量、分類回收、以爬樓梯替代搭電梯、路跑活動不提供瓶裝水、推廣少肉多蔬食等不同面向，一起守護地球環境。