大咖開講職業背景提升　線上廿六萬人搶著聽

記者趙禕/上海報導

由上海市台辦指導、復旦大學主辦的第九期「港澳台高校大學生背景提升訓練營外企專場」，今天在上海復旦大學舉行，除了吸引許多在上海就讀或就業的港澳台大學生和畢業生到場聆之外，網路直播間更湧入超過26萬人線上聽講，期望藉此提升在職場的適應力，也藉機挖掘自身的潛能。

▲▼第九期「港澳台高校大學生背景提升訓練營外企專場」在上海復旦大學舉行。（圖／記者趙禕攝）

這場活動邀請了11位有著豐富外資企業工作、職業技能培訓、企業管理經驗的大咖講師到場，和學生們分享外企職場行業以及職場技能的全方位認知，讓他們了解熟悉外企經營方式以及對青年大學生就業要求的成長平台。課程包括職場時間管理與目標管理、職場情緒管理與壓力緩解、外企職場能力與思維方式培養、如何在外企做好上下級溝通、如何培養個人職場領導力、職場社交禮儀與商務英語等非常實用的內容，講師們除了講課之外，也透過團體活動、項目實踐等方式幫助學生們更好地了解外企文化，增進對外企了解並學習如何提升自我認知能力，為有意進入外企就業的學生提供溝通深入了解的平台。

▲多位有著豐富外資企業工作、職業技能培訓、企業管理經驗的大咖講師和學生們分享外企職場行業及職場技能。（圖／記者趙禕攝）

▼講師們除了講課，也透過團體活動、項目實踐等方式幫助學生們更好地體驗授課的內容。（圖／記者趙禕攝）



原本活動海報上寫了招募30名營員參加線下講座，但是報名非常踴躍，講座上來了50多位在上海求學的港澳台學生和已經在上海就業的畢業生，甚至還有人專程從台灣飛到上海參加這場講座。台灣彰化師範大學畢業、剛剛到上海工作的黃建樺，得知這場關於職涯規劃的講座裡介紹剛出社會最需要提升的軟實力和硬實力，覺得這是來學習並且和老師們交流的好機會，立刻報名參加；從台灣桃園到南京師範大學求學、已經畢業並在上海工作的張煊則表示，她覺得參加活動可以認識很多其他的同學，可以跟同齡的大學生一起交流，聽聽大家對於未來的規劃，也有利於提升自己；還能接觸很多行業內的前輩，從他們身上學習經驗。

▲來自台灣的黃建樺(左)和張煊。（圖／記者趙禕攝）

這場講座還開啟網路直播間讓更多有興趣的人參加，活動開始沒多久就湧進超過26萬人在線上觀看、聽講，除了來自港澳台的大學生、已經工作的畢業生之外，還有很多是已經在職場上工作的人。這場活動請來的專業講師包括橡智企業管理顧問有限公司創始人兼總經理劉沛、曾在阿里巴巴及字節跳動工作的資深電商產品專家閆鐘旭、正大集團總裁助理兼人才發展負責人黃小淅、智遇聯合創始人汪一星、新加坡富敦基金管理公司董事總經理陳永嵐、一尺之間副總裁計玲君、德資智能製造企業人力資源高級經理孫聰、高科技製造行業瑞士獨資企業中國區人力資源負責人周江虹、施耐德電氣(中國）有限公司渠道培訓經理張金岩、在全球性外資管理咨詢公司擔任人力資源主管及管理咨詢顧問的張舜婧、以及元心理服務中心CEO臧偉勝。

▲主辦單位請來多位大咖講師與學生們分享經驗。（圖／記者趙禕攝）

這場講座讓黃建樺覺得對自己職場工作能力有很大的提升，他從教導時間管理的老師學到怎麼樣在有限時間裡在職場上高效處理重要的事情，對剛出社會求職和已經出社會工作很久的人都是需要具備的能力。張煊則覺得最實用的是職場禮儀，她表示，在大學裡很少教「上了班以後要怎麼去穿衣服」、「怎麼跟領導溝通」、「見到客戶是誰先握手或者是遞名片」這些實務上的事情，出了社會要自己去摸索，能夠在這裡得到指導非常好。

主辦單位未來還將透過課程培訓、行業分享、簡歷撰寫、職場技能學習、項目實踐、大咖面對面交流等系列參與感強、形式多樣、兼顧綜合性與專業性的特色活動，全方位挖掘青年的潛在優勢，探索並展現新時代青年職場潛能，發掘和培養具有洞察力和大局觀的國際青年人才，激發青年創新創造力，幫助青年發展。