基隆Podcast分享世界書香日　24hrs書店推廣城市閱讀風氣

▲基隆Podcast第12集分享世界書香日由來。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，本周第12集特別邀請到教育處長劉美蘭、文化局圖資科科長鄭潔希，一同為即將到來的世界書香日進行宣傳外，同時也分享近期關於推廣閱讀的規畫，讓基隆成為一個充滿書香的城市。

教育處長在劉美蘭在節目中，分享4月23日書香日的由來，世界書香日除了來自於西班牙加泰隆尼亞的傳說，在這天西班牙的男女會互相贈送書籍和玫瑰，4月23日同時也是英國文豪莎士比亞和《唐吉訶德》作者賽凡提斯的逝世紀念日，最後聯合國教科文組織就將這天訂為世界書香日。玫瑰花在這一天也不只是象徵著愛情，更成為了知識的象徵，成為了書香和著作權符號。





劉美蘭提到，從新課綱開始後學童閱讀的書籍不只限於教科書，為了讓學童能夠理解書本內涵，教育處目前已有33位閱讀老師協助引導學童閱讀，112年將會擴編至52位閱讀老師。未來相關的經費也會投入到基隆市各級的學校，讓班級有預算購置閱讀的素材。劉美蘭也提到閱讀可以累積內在的素養以及增加閱歷外，也可以讓學童培養同理心去理解這個世界。



劉美蘭也分享相關數據表示，閱讀電子化的風氣越來越盛行，2021年申請出版的電子書種類高達5萬多種，成長了六成；數量則占了三成左右，顯示電子閱讀的趨勢已經不可避免；文化局圖資科科長鄭潔希也分享了民眾的借閱習慣，鄭潔希表示以往最多人借閱的是文學類作品，但在疫情期間，理財類以及心靈成長類的書籍借閱人數出現顯著的提升，顯示出疫情對民眾生活的改變。





鄭潔希也提到有關見書店升級成24小時書店的規畫，24小時書店在台北大多是以大型書店經營，市府與見書店合作舉辦活動，並媒合不同團隊在夜間經營，如此以來便可以在不增加成本的情況下，在夜間享有一個閱讀的空間，未來下半年文化局也會提出輔導計畫，邀請顧問協助基隆市內的獨立書店健全經營體制，最終能延長經營時間。



余治明表示，閱讀是每個人不可或缺的精神食糧，不僅豐富人們的心靈，也擴展視野，透過閱讀，也能揭開科學的奧秘，品味文學的美麗，開拓創新的無限可能，為了打造友善閱讀的環境，基隆市政府協助見書店24小時營運，讓人們在基隆隨時都能享有閱讀的美好時光。

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