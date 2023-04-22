快訊／徐巧芯「費芯大戰」中勝出　中斷費鴻泰六連霸之路

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選結果今（22日）出爐，經採3成黨員投票加上7成民調計算，徐巧芯以51.266％擊敗對手費鴻泰的48.73％，確定勝出，卡斷費鴻泰尋求六連霸的機會。

國民黨台北市黨部3月30日確定第七選區立委初選採3成黨員投票加上7成民調結果，來決定提名人選。電話民調部分已於4月16日至18日完成，今則進行黨員投票。國民黨台北市黨部已規劃今下午舉行「第11屆立法委員選舉候選人提名台北市第七選區民意調查暨黨員投票公佈會」，確定初選人選。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹22日下午先是宣布黨員投票結果，第七選區黨員投票選舉人數共5680人，總投票人數1537人，而徐巧芯以763票擊敗費鴻泰762票，有效票共1525票，投票率27.10％。經計算，徐巧芯的得票率50.033％、費鴻泰則為49.967％。

此次國民黨第七選區黨員投票分為台北市議會、松山區黨部跟信義國中三個投開票所，在松山區黨部方面，徐巧芯163票、費鴻泰171票；台北市議會部分，徐巧芯380票、費鴻泰387票；信義國中方面，徐巧芯220票、費鴻泰204票。

民調部分則委託「全方位市場調查公司」及「世新大學知識經濟發展研究院民意調答研究中心」負責。在全方位市場調查公司部分，徐巧芯總支持率52.588％、費鴻泰47.412％；世新大學方面，徐總支持率51.001％、費總支持率48.999％。至於平均民調，徐巧芯為51.795％、費鴻泰則為48.205％。

最後經採3成黨員投票加上7成民調計算後，台北市黨部公布初選結果為徐巧芯51.266％、費鴻泰48.734％，確定由徐代表國民黨參選台北市第七選區。

▼國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選結果出爐。（圖／徐巧芯提供）



