金寧鄉石蚵文化季開跑！千人狂剝6千公斤蚵仔　民眾怨：不新鮮

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

一年一度的金寧鄉石蚵文化季活動，預計在4月22日、4月23日兩日，於金門大橋慈湖端周邊廣場舉行，停辦3年的重頭戲「千人剝蚵」體驗活動也盛大擺攤，主辦單位準備了6000公斤的石蚵，讓剝蚵高手帶回家。當日除社區文化表演外，另有小朋友喜歡的大型遊樂設施及多項親子闖關DIY體驗活動、美食園遊會、歌唱魔術等，活動當日於下午14:30開始一連串的表演及精彩節目，持續至晚間21：00結束。

▲金門4月22日、4月23日兩日舉辦金寧鄉石蚵文化季活動。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金寧鄉石蚵文化季活動於今日開跑，其中因疫情而停辦3年的重頭戲千人剝蚵體驗，今天在古寧頭北山出海口盛大擺攤，逾千名剝蚵手各展所長，6000公斤的特產石蚵統統帶回家，壯觀場面再一次寫下另類的「金氏紀錄」。但因今年氣候及當天潮汐為「小潮」，活動所需石蚵必需提前準備，但很多民眾抱怨今年的牡蠣「不新鮮」、「失味」「又小顆」。

此次活動包含千人剝蚵、夢幻樂園、氣氛酒Bar、魔術特技、秘訪石蚵林、在地創意美食園遊會，其中千人剝蚵、祕訪石蚵林以石蚵文化體驗為主軸設計，讓民眾及遊客們體驗採蚵、剝蚵、烤蚵、遊蚵田的農村生活。夢幻樂園則規劃許多兒童遊戲器材，旋轉木馬、旋轉飛機、旋轉小火車、戰火金剛、大型充氣城堡、夜市彈珠檯等及許多親子互動遊戲，營造親子共融歡樂氣氛，另外邀請在地社區文化團隊、大學外籍生歌唱社團、民歌演唱、魔術、舞蹈、雜耍等各類型表演，充分藝術文化的完美交流。

金寧鄉公所也指出，為因應活動可能帶來之人潮與車潮，千人剝蚵會場，北山出海口產業道路口，管制車輛出入，統一管制車輛由北山古洋樓經南山路至北山出海口沿路單向停車，實施交通疏導管制工作，以維持道路之行車順暢及人車安全，也歡迎民眾搭乘電瓶接駁車，電瓶接駁車為4/22活動當天08:00-12:00開始，人滿即發車，接駁站1古寧頭紀念園區、接駁站2南山路口(如圖一所示)。另大橋慈湖端活動會場規劃充足停車場，另安排工作人員交管及指揮進行行車動線引導，並呼籲前往參與之民眾及遊客配合交管人員及員警之指揮。

▲立委陳玉珍也現場拿出高粱配生蚵，她表示，金門蚵仔配金門高粱是絕配。（圖／記者林名揚翻攝）