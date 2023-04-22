新冠變種「大角星」現蹤中國　官方：未形成傳播優勢

▲江蘇核酸檢測亭。（圖／CFP）



文／中央社台北22日電

COVID-19新變異株Arcturus（大角星、XBB.1.16）在中國現蹤。對此，官方表示，本土病例中Arcturus感染個案仍維持極低水平，未形成傳播優勢。

綜合陸媒報導，中國疾病預防控制中心15日曾發布「全國新型冠狀病毒感染疫情情況」報告指出，自去年12月1日以來，中國共監測到328例本土重點關注變異株，其中136例為新發現，124例為首次發現，其中包括15例XBB.1.16以及2例XBB.1.16.1。這也是中國首次檢出XBB.1.16新型冠狀病毒變異株。

針對疫情進展和社會關心的問題，國家疾控局21日表示，中國目前本土病例中Arcturus仍維持極低水平，未形成傳播優勢。

香港星島日報21日報導，中國上一輪大規模感染距今近半年，中國國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日在上海出席感染免疫高峰論壇發表演說表示，數據顯示，新冠病毒再次發生變異，人群中會慢慢出現二次感染，不過一般規模不大。

張文宏說，但若變異病毒有效突破人體為對抗前一波病毒而形成的免疫屏障，第二波就會形成感染高峰。

張文宏引述美國專家說「新冠病毒會找到每一個人」，至今未曾感染、60歲以上長者以及未接種疫苗的民眾是二次感染的「脆弱人群」，應在6個月後再次接種新冠二價疫苗或一價疫苗，其中二價疫苗從數據上看防護效果更強。

張文宏認為，若新冠病毒不再變異，那麼這波感染可能就會慢慢遠去，未來將成為常態化流行病，一直保持低水平流行，並反覆存在。