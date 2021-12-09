英國恐近萬人染Omicron！兒童爆「不尋常」1症狀　醫認：很擔憂

▲一名英國醫師表示，就他所看到的情況，目前約有15％的兒童感染Omicron後出現皮疹症狀。（示意圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國截至8日已有568起Omicron變異株確診病例，衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）更表示潛在的實際染疫數字可能接近1萬例。來自倫敦北部的全科醫師勞伊德（David Lloyd）警告，從他在臨床上看到的狀況而言，約有15％的兒童在感染Omicron後出現「不尋常」的皮疹症狀，「現在是令人擔憂的時期。」

根據《獨立報》、《太陽報》報導，英國衛生大臣賈偉德8日表示，新的Omicron變異株比Delta更容易傳播，境內已累計568起病例，但英國衛生安全局（UKHSA）估計實際染疫人數比確診病例高出約20倍，因此目前可能已接近1萬人感染Omicron，且依照目前2天半到3天就翻倍成長的蔓延速度，月底前可能會超過100萬人染疫。

▲兒童疫苗接種率較成年人低，面對來勢洶洶的Omicron變異株，成為染疫住院的高風險族群。（示意圖／路透）

倫敦北部的全科醫師勞伊德表示，他在臨床上已經看到大約15％罹患Omicron的兒童病患出現「不尋常的皮疹」，同時也有疲勞、頭痛與食慾不振等常見病徵，這些症狀的差異非常重要，「我們先前總會看到一小部分的新冠患者出現奇怪的疹子，但最近有高達15％兒童都出現皮疹，所以我們開始進一步瞭解這種病毒，並加以留意。」

勞伊德補充，依他所見，Omicron病例迅速翻倍增加似乎是正確的，儘管希望Omicron不會像Delta變異株那樣容易致命，且希望人類能夠戰勝它，但他也坦承「現在是令人擔憂的時期」。

“Up to 15 percent of the Omicron children are getting a rash.”



GP Dr David Lloyd says there are some differences in the symptoms of children with the Omicron variant when compared to adults.



Get live #COVID updates: https://t.co/cpvhyGBvN5 pic.twitter.com/pILeOegwPI — Sky News (@SkyNews) December 7, 2021

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast