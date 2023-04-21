17歲少年開槍「不會留案底？」　律師解答：6情況可塗銷

記者施怡妏／綜合報導

17歲劉姓少年20日搭車前往新北市土城區一間當鋪，當街持槍掃射51槍後，自行前往派出所投案，就有網友指出，槍手年僅17歲，除了可以輕判外，成年之後即可塗銷前科，保護少年免於標籤化，有機會回到正軌，讓他很震驚，「是真的嗎？」對此，律師回應了。

而劉姓少年已在20日晚間8時許被依槍砲彈藥管制條例、少年事件處理法移送至新北地院少年法庭，過程中面對媒體提問，他全程保持沉默，不發一語。

就有網友在PTT發文，「震撼！17歲開槍少年，不會有案底」，聽朋友說少年因未成年，會去少年觀護所渡假，而且根據法律規定，少年犯本刑5年以下之罪，接受適當處分後，成年即可塗銷前科，就算是5年以上的罪刑，成年3年後也可塗銷，保護少年免於標籤化，有機會回到正軌，讓他很震驚，「是真的嗎？」

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▲新北市土城區20日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

對此，《ETtoday新聞雲》記者實際詢問律師，梁雨安律師表示，「開槍本身，涉犯槍砲彈藥刀械管制條例之罪，為最輕本刑五年以上之重罪，依照少年事件處理法第27條，法年法院應移送地檢署偵辦，故該案不會有保護處分（感化教育）之情況」。

梁雨安律師指出，持槍掃射本身，就槍砲彈藥刀械管制條例會起訴並判刑，其關於前科（案底部分）依照少年事件處理法第83-1條，「係執行刑罰完畢（進去監獄關出來後）後3年，依法才會塗銷，並非成年後3年就塗銷」。

另外，梁雨安律師也提到，如果持槍掃射，房屋內有人的話，「則另可能有刑法殺人未遂的問題」。

警察機關接獲少年法院就下列情形之通知，應辦理少年前科紀錄及有關資料之塗銷：

（一）受轉介處分執行完畢滿二年。

（二）受保護處分之執行完畢或撤銷確定滿三年。

（三）受刑之執行完畢或赦免滿三年。

（四）受不付審理之裁定確定。但少年事件處理法第二十九條第一項之裁定，不在此限。

（五）受不付保護處分之裁定確定。

（六）受無罪判決確定。