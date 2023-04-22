喊女網友「小母狗」狂打屁股性侵！淫男被逮辯：她很M　法官打臉

▲劉姓老闆約女網友來工作室用餐，卻對她暴力性侵。（示意圖／達志影像）

記者郭玗潔／台北報導

劉姓廣告設計老闆將女網友約到工作室，不顧她掙扎反抗，4小時內性侵、猥褻她3次，期間不斷以打巴掌、拍打屁股，及咬、打、抓等暴力方式，讓女網友不敢反抗。全案審理時，劉男辯稱兩人合意，因女網友「很M」，他是在增加情趣，但法官不採信，依犯強制猥褻罪、強制性交罪，合併處4年10月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，劉男透過交友軟體認識女子小詩(化名)，於前年11月21日晚間6時，將她約到自己開設的廣告設計工作室用餐、看電影。影片剛看不久，劉男就突然抱住小詩強吻，不顧小詩推拒表示自己生理期，以咬、打、抓方式強行逼她替自己打手槍，再逼迫她洗澡後，兩人繼續觀看影集。

等影集播完，劉男再將小詩抱到床上性侵得逞，過程一再打巴掌和拍打小詩臀部，以嘴咬小詩手臂等部位，甚至抓小詩頭髮，讓她驚嚇到不敢反抗，劉男見小詩想回家，恐嚇說工作室有BB槍，強逼她口交得逞，一直折磨到晚上10點多，劉男才把小詩載到捷運搭車，小詩立即報警。

全案審理時，劉男辯稱兩人是合意性交，他雖有咬、打小詩，但因為先前有和她確認過她「很M」，讓他覺得可以用這樣的方式增加情趣。並辯稱自己已經36歲，不可能連續3次性行為等等。

法官認為，小詩的頭、頸、四肢都有劉男暴力留下的紅斑和咬痕，咬痕也驗出劉男的DNA。另偵查時，劉男也坦承有向小詩說「其實你很想要吧，小母狗，騷母狗？」等語，可見小詩當天表現抗拒，卻遭劉男以「很M」、「增加情趣」為由惡意忽視。且劉男得知被起訴，還佯裝無事約小詩「有空要一起運動嗎」，想營造合意性交的假象，審酌劉男到最後仍推說小詩反抗力道不足，讓他誤會，犯後態度差，依犯強制猥褻罪、強制性交罪，合併處4年10月徒刑，全案還可上訴。