9歲兒面前「性侵11歲女兒」　獸父喊：把軟骨壓進去…1原因獲無罪

▲高雄一名罹患「思覺失調症」的父親，1個月內指侵未成年女兒2次。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名父親2度指侵11歲親生女兒，其中1次還當著9歲幼子面前，幸虧女兒機警指示弟弟快去報警，全案才曝光。高雄地院審結，因父親長年罹患「思覺失調症」，將他判決無罪，但需到醫療機構接受監護3年，全案還可上訴。

判決指出，這名父親於前年6月下旬早上8點，進入女兒小晶(化名)和弟弟共用的房間，對小晶指侵得逞。隔月凌晨3點多，父親直接當著9歲的弟弟面前，再度指侵小晶，因小晶不斷大叫才停手。小晶趁父親走出房門後打電話報警，想不到父親立即又走回房內，要求她去洗澡，小晶於是偷偷將手機塞給弟弟報案，全案才曝光。

全案審理時，父親不否認指侵，但辯稱他發現小晶褲子邊緣沾到粥，當時想把粥挖出來，再叫她去洗乾淨，後又改口小晶有部分不是他女兒，是另一個小女孩，「我要幫她把軟骨壓進去」等胡言亂語，說話完全無邏輯可言。

法官調閱父親的精神狀態鑑定，發現父親31歲就發病，不僅自認曾遭雷擊中，從此便能透過眼神注視影響他人，還有「自己是超大天界的人」的誇大妄想，此外也有被害妄想，認為「馬英九派調查局的人到他店門口」，且病識感不佳，因精神問題多次住院治療，2020年才被診斷為「思覺失調症」。

法官認為，父親罹患「思覺失調症」，且在未按時服藥接受治療情況下，對他人造成危害可能性高，尤其他於短短1月間做出2次加重強制性交行為，可見有再犯或危害公共安全之虞，雖判父親無罪，但父親要到醫療機構監護3年，全案還可上訴。