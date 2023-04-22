　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三寶姨「攔截式迴轉」擊落機車！　下車1句話惹怒眾人

▲小客車迴轉後與機車碰撞。（影／翻攝自Facebook／記憶八德）

記者崔子柔／綜合報導

桃園市八德區長興路21日下午4時許，一名女子開車要迴轉，疑似未仔細查看對向車道，一轉過就與機車發生碰撞，而機車騎士的父親林男無奈指出，「車主下車第一時間表示，你看你把我的車撞成這樣」，引起眾人不滿。

林男昨（21日）晚在臉書社團「記憶八德」PO文表示，感謝事發時開車經過的李女特地繞回，提供給他女兒行車紀錄器畫面，提醒她要保護自己，並指出迴轉的車主下車時，「第一時間表示你看你把我的車撞成這樣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／記憶八德）

▲▼路人提供行車記錄器畫面。（圖／翻攝自Facebook／記憶八德）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／記憶八德）

畫面中可見，一輛紅色小客車在長興路要迴轉，而當時騎車的林男女兒已經相當靠近，雙方因此發生碰撞，紅色小客車上留下明顯凹痕及刮傷，機車則倒地。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／記憶八德）

▲汽車駕駛責怪騎士。（圖／翻攝自Facebook／記憶八德）

畫面曝光後，不少網友留言指出，「那迴轉沒在看的三寶」、「這種的也能上路」、「汽車橫躺，惡人先告狀」、「看到對向有機車還這樣轉，誇張」、「迴轉還不禮讓直行車，告死他吧！果然是三寶」、「四輪迴轉撞到人，還能如此理直氣壯抱怨摩托車主，能練出這種態度也是不容易呀」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
2女員工車展「見陸客秒變臉」慘了　這大牌股價重挫1千億
「被潑湯八大妹」嘴砲對話曝光！　罵人破麻還嗆輸贏
大谷翔平離隊倒數？　知名記者曝「關鍵事件」：若發生一定離開
「戀愛腦」傻男被詐630萬！　網戀女友真身竟是48歲舅媽
「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因：我朋友懷孕
台中八大妹被潑湯！正面影片曝光　雙方互噴：去驗尿啦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三寶姨「攔截式迴轉」擊落機車！　下車1句話惹怒眾人

先一步為客戶想到解決方案　東購客服之星周玲羽

把握2天好天氣！　下周鋒面到3地區有雨

從《鬼滅》看創傷復原：家變喪親4階段，胡蝶忍模仿姊姊也有原因

店員突喊「2杯大谷翔平」！他點完咖啡超困惑　眾人笑：WBC症候群

鋒面灌全台水庫6012萬噸　水利署：南部旱象待梅雨化解

八大女遭「滾燙熱湯潑臉」！草爺出手了：免費幫修復燒燙傷

泰山「20元雞蛋糕阿公」賣到天暗　她心疼發文：想讓阿公早點回家

林思宏酒駕被抓！蘇怡寧痛心「這輩子最掙扎的時刻」：我會負責任

網瘋傳八大妹「遭潑熱湯毀容照」！照片本人46字澄清：謝謝關心

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

少年「滿身名牌」轟51槍身世起底！年僅17歲坐擁千萬房產

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

三寶姨「攔截式迴轉」擊落機車！　下車1句話惹怒眾人

先一步為客戶想到解決方案　東購客服之星周玲羽

把握2天好天氣！　下周鋒面到3地區有雨

從《鬼滅》看創傷復原：家變喪親4階段，胡蝶忍模仿姊姊也有原因

店員突喊「2杯大谷翔平」！他點完咖啡超困惑　眾人笑：WBC症候群

鋒面灌全台水庫6012萬噸　水利署：南部旱象待梅雨化解

八大女遭「滾燙熱湯潑臉」！草爺出手了：免費幫修復燒燙傷

泰山「20元雞蛋糕阿公」賣到天暗　她心疼發文：想讓阿公早點回家

林思宏酒駕被抓！蘇怡寧痛心「這輩子最掙扎的時刻」：我會負責任

網瘋傳八大妹「遭潑熱湯毀容照」！照片本人46字澄清：謝謝關心

他憂確診「狂灌防疫茶」！愈喝愈累　醫檢查：肝指數暴增2倍

基隆桐花季開催！賞花聽音樂、逛市集只有今天　桃園桐花季明開跑

美國北約矢言堅定支持烏克蘭　有信心奪回更多領土

大谷翔平離隊倒數？　知名記者曝「關鍵事件」：若發生一定離開

「被潑湯八大妹」嘴砲對話曝光！　罵人破麻還嗆輸贏

與我駐新加坡代表梁國新會面　侯友宜讚星國人才培育做得好

有八卦的味道！萊恩雷諾斯剛和泰勒絲吃完飯　轉頭就退追她前男友

三寶姨「攔截式迴轉」擊落機車！　下車1句話惹怒眾人

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因：我朋友懷孕

先一步為客戶想到解決方案　東購客服之星周玲羽

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

3人潑熱湯打八大妹　2關鍵網怒了

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰

半個台灣溼答答　下波春雨炸3地

水逆來了！「4星座」首當其衝　TOP1生活悲劇了

他嫌棄郵局「利率低+ATM不多」　內行：光憑1點屌打

夫妻躺床上「婆婆突爬窗進來」！問1句傻眼了

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

「20元雞蛋糕阿公」賣到天暗　她心疼

全台水庫進帳6012萬噸　南部待梅雨

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　金牛逆轉衰運

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

把握2天好天氣！　下周鋒面到3地區有雨

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

3人潑熱湯打八大妹　2關鍵網怒了

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰

LINE「實用1功能」再升級！

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

林思宏酒駕！蘇怡寧痛心：我會負責

半個台灣溼答答　下波春雨炸3地

2女1男KTV扭打！她發狠往臉潑熱湯

文彬出殯她不能到⋯　17年好友信飛「缺席告別式」全身黑現機場

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面