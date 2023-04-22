三寶姨「攔截式迴轉」擊落機車！　下車1句話惹怒眾人

▲小客車迴轉後與機車碰撞。（影／翻攝自Facebook／記憶八德）



記者崔子柔／綜合報導

桃園市八德區長興路21日下午4時許，一名女子開車要迴轉，疑似未仔細查看對向車道，一轉過就與機車發生碰撞，而機車騎士的父親林男無奈指出，「車主下車第一時間表示，你看你把我的車撞成這樣」，引起眾人不滿。

林男昨（21日）晚在臉書社團「記憶八德」PO文表示，感謝事發時開車經過的李女特地繞回，提供給他女兒行車紀錄器畫面，提醒她要保護自己，並指出迴轉的車主下車時，「第一時間表示你看你把我的車撞成這樣」。

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▲▼路人提供行車記錄器畫面。（圖／翻攝自Facebook／記憶八德）



畫面中可見，一輛紅色小客車在長興路要迴轉，而當時騎車的林男女兒已經相當靠近，雙方因此發生碰撞，紅色小客車上留下明顯凹痕及刮傷，機車則倒地。

▲汽車駕駛責怪騎士。（圖／翻攝自Facebook／記憶八德）



畫面曝光後，不少網友留言指出，「那迴轉沒在看的三寶」、「這種的也能上路」、「汽車橫躺，惡人先告狀」、「看到對向有機車還這樣轉，誇張」、「迴轉還不禮讓直行車，告死他吧！果然是三寶」、「四輪迴轉撞到人，還能如此理直氣壯抱怨摩托車主，能練出這種態度也是不容易呀」。