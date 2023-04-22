桃機首季運量年增22倍！恢復疫情前54%　今年拼2800萬客運量

▲桃園機場第一季旅客量已經恢復疫情前54%。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

疫後國際商務、旅遊需求飆升，桃園機場今(2023)年首季客運量為654萬6,250人次，較去年同期增加22倍，已恢復至疫情前(2019年)54%，目標今年力拼2000萬至2800萬人次。全台第一間機場膠囊旅館町．草休行館也重啟營運，3月住房率近8成。

機場公司表示，桃園機場3月客運量為244萬7,470人次，較去年同期增加2,306%；尤其去年10月國境解封後明顯成長，平均日運量趨勢自10月的日均量 2.1萬人，提升至3月平均每日已達7.8萬人。隨著人潮回流，桃園機場同步恢復商業服務量能，截至今年3月，已達到疫情前(2019年)的57%。

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此外，疫情間暫停營業的全台第一間機場膠囊旅館町．草休行館，在今年1月重啟營運後，3月住房率近8成，逐漸恢復往昔熱鬧氛圍。

▲桃園機場目標今年旅客量上看2000萬到2800萬。（圖／桃機）

桃園機場也引進新櫃位進駐，展現台灣風貌行銷於世界，包括以6.3公尺挑高環景書牆打造的桃禮記書店，搭配以放大燈照過的超大型檯燈，打造機場網美打卡景點；餐飲選擇包括嚴選頂級天然食材的法式烘焙樂沐糕餅鋪、米其林推薦小吃小王煮瓜、台味炸雞頂呱呱、國民美食三商巧福牛肉麵等，4月起陸續開幕提供服務。

世界冠軍興波咖啡以及人文茶館春水堂也即將於5月初登場，搭配智能熱食販賣機提供輕食三明治、懷舊排骨飯及嘉義雞肉飯等台灣美食。

▲全台第一間機場膠囊旅館町．草休行館重啟營運後，3月住房率近8成。（圖／桃機）

據國際機場協會（ACI）預測，全球國際航線平均客運量最快於2024至2025年恢復至疫情前水準，桃園機場2023年客運量預估約為2,000至2,800萬人次。

桃機公司表示，疫後國際商務、旅遊需求快速成長，桃園機場透過各項便利通關、整體服務工作推動會報、園區人力資源招募等平台，整合協調機場各單位，在目前疫情復原期，以2019年營運方式為目標，持續增加服務量能，重新擦亮桃園機場招牌，讓國門之光重新榮耀再現。