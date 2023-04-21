蘇丹內亂死傷2千人　外交部：尚無僑胞受困、密切掌握情勢

▲蘇丹政府軍與武裝團體「快速支援部隊」（RSF）之間的武裝衝突始於4月15日。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

東非國家蘇丹日前爆發內亂，各國紛紛展開撤僑計畫。外交部21日表示，目前尚未接獲蘇丹境內有我國僑胞或旅客受到該武裝衝突影響的相關通報，並已指示兼轄蘇丹的駐沙烏地阿拉伯代表處透過管道密切掌握當地情勢，倘有更新資訊將適時向外界說明。

外交部指出，東非國家蘇丹於4月15日爆發嚴重軍事衝突，該國武裝組織「快速支援部隊」（RSF)為取得總統府及國際機場等戰略要地的控制權，與政府軍在首都喀土穆等地展開激烈槍戰，造成多名無辜民眾死傷。外交部呼籲，蘇丹國內衝突各方應立即停火，以協商對話的和平方式解決紛爭，避免造成不必要的傷亡。

外交部表示，目前尚未接獲蘇丹境內有我國僑胞或旅客受到該武裝衝突影響的相關通報，並已指示兼轄蘇丹的駐沙烏地阿拉伯代表處透過管道密切掌握當地情勢，倘有更新資訊將適時向外界說明。

外交部呼籲國人，在當地情勢穩定前，應避免前往蘇丹；倘有國人在蘇丹遇有急難事宜，請即撥打我國駐沙烏地阿拉伯代表處緊急聯絡電話：+966-505-223-725；或撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。