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17歲少年「猛轟51槍」衝去自首　律師點破關鍵：仍可重判

▲▼ 新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲劉姓少年當街開槍掃射。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者周亭瑋／綜合報導

17歲劉姓少年20日搭車前往新北市土城區一間當鋪，當街持槍掃射51槍後，自行前往派出所投案。對此，網路紅人「黑心律師」楊律師直言，少年此舉雖符合自首要件，但仍可能遭重判，「若少年越想越怕，搞不好就全供出來了。」

針對劉姓少年在當鋪前連轟51槍一案，警方表示，劉男不是列管幫派分子，供稱與當鋪負責人有私人恩怨，因此持槍掃射；至於槍枝來源，他推給已經過世的人，確切提供者尚待進一步釐清。

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楊律師指出，少年連開51槍後，立刻回到計程車上，並在車上打電話給律師，直接趕至派出所自首，根據《刑法》第62條規定「對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑」，其中所謂的「未發覺」，只需「犯罪事實尚未被發覺」或「已發覺，但還不知犯罪者為何人」，其一即可；換言之，只要趕在警察查出開槍少年身分之前，衝到派出所，就能符合自首的要件。

▲劉姓少年使用改造衝鋒槍疑似使用市售瓦斯槍進行改造，對比可見下槍身彈井尺寸、摺疊槍托與市售產品不同。（圖／翻攝網路）

▲這把衝鋒槍疑似使用市售瓦斯槍進行改造，對比可見下槍身彈井尺寸、摺疊槍托與市售產品不同。（圖／翻攝網路）

不過，楊律師話鋒一轉，直言《刑法》第62條自首的效力是「得」減刑，因此法官也可以不減刑；另外，儘管《槍砲彈藥刀械管制條例》第18條第1項規定「犯本條例之罪自首，並報繳其持有之全部槍砲、彈藥…減輕或免除其刑」，但並沒有規定要減多少，所以法官也可以先重判再減刑

他接著提到，同條第4項也規定，若於偵查或審判中自白，並供述全部槍砲、彈藥、刀械之來源及去向，是可減輕或免除其刑的；相反的，拒絕供述或供述不實者，得加重其刑至3分之1，「所以講義氣又聽話的少年，若沒坦白回答衝鋒槍哪來的，仍可能被重判，若判決的刑度比預期高很多，已超過少年願意承受的範圍，然後他越想越怕，搞不好就全供出來了，但這個結果是客戶最不樂見的。」

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