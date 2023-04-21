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「全球50大湯品」評選出爐！「牛肉湯」成台灣之光、火鍋也上榜

泡麵、拉麵、牛肉麵。（圖／CFP）

▲台灣的「牛肉湯、火鍋湯」入圍美食地圖「全球50大湯品」。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣美食受到不少國際旅客喜愛，不少觀光客來台都是為了品嚐台灣味。日前，克羅埃西亞網站「美食地圖」公布了全球50大湯品，其中台灣的「牛肉湯、火鍋湯」統統上榜，分別排名第18以及29名，讓牛肉湯儼然成為「台灣國湯」。

克羅埃西亞網站的美食地圖在臉書公布「全球前50大湯品」，第1名由4.7分的日本豚骨拉麵拿下，第2名為4.7分波蘭祖雷克（Żurek），第3名則是4.7分的土耳其扁豆湯（Mercimek çorbası）。台灣部分，則以4.5分的牛肉湯拿下第18名，4.5分的台式火鍋拿到第29名。

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▲全球50大湯品出爐，牛肉湯以4.5分拿下第18名。（圖／翻攝自TasteAtlas臉書）

排名出爐後，駐加拿大臺北經濟文化代表處也在臉書粉專「Taiwan in Canada」，分享了台灣湯品入選全球50大的好消息。粉專提到，「美食專家對牛肉湯給予很高的評價，更驚訝牛肉湯作為台灣的「國湯」，價格卻並不昂貴，甚至在高檔餐廳還找不到這道菜。」而台式火鍋則是「沒有固定的食譜，湯底更有多種選擇，包括鰹魚、中藥、酸菜、牛奶等，最重要是還可以搭配不同的調味品與醬料，讓人百吃不膩。」

貼文一出網友們也紛紛回覆，「外國人不懂得品嚐台灣的國湯～豬血湯」、「日本上榜的全是拉麵」、「是說，日本怎麼都是拉麵啊？」「十全大補排骨湯、麻油鷄湯，蛤仔湯、沙鍋魚頭湯和佛跳牆呢？」「 香港人煲湯也很棒呀, 卻沒有擠入前50名」。

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