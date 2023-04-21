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高端也入列！今年公費流感疫苗採購698萬劑　總共4廠牌

▲公費流感疫苗接種。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者洪巧藍／台北報導

今年秋冬公費流感疫苗採購作業完成！疾病管制署今（21）日公布，今(112)年公費四價流感疫苗總採購量698萬劑，採適用最有利標、複數決標方式辦理，由國光、賽諾菲、台灣東洋、高端等4家廠商得標，其中國光349萬劑占50%最多，高端則是今年3月取得四價流感疫苗藥證後首次入選。

疾病管制署發言人羅一鈞今(21)日說明，今(112)年公費四價流感疫苗評選結果已於今日公告，由4家廠商得標，分別為：國光生物科技股份有限公司349萬3,450劑(佔50%)、賽諾菲股份有限公司192萬1,400劑(佔27.5%)、台灣東洋藥品工業股份有限公司86萬4,630劑(佔12.4%)、高端疫苗生物製劑股份有限公司70萬7,420劑(佔10.1%)，依合約規定於9月底、10月中旬及11月底分三批次交貨。

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羅一鈞表示，流感疫苗採購需考量分散風險，還有成人、幼兒劑型、不同製程等考量，不會完全由一家供應。後續會按照各縣市人口數，過去接種經驗提報縣市施打接種需求，並依照決標廠牌比例公平分配，原則上就是不會讓民眾自選廠牌，避免接種作業混亂。

疾管署指出，目前國內取得流感疫苗許可證廠商共有5家，由於各家廠商疫苗之製程、核准適用年齡、單價及最大供貨量等均有差異，為確保廠商履約品質並順利供貨，保障國人健康，今年首次改採最有利標方式辦理。

由領有流感疫苗許可證之廠商，就其疫苗產品提出符合採購案需求之供應計畫及報價，邀請相關專家參與採購評選會議，針對疫苗效益、價格、廠商履約能力、供貨時效/穩定性、額外供貨配合度及廠商企業社會責任等項目進行評選。擇定序位前4名為最有利標廠商，並依各序位之供貨比例決標。

疾管署說明，今年度公費流感疫苗共計採購698 萬 6,900 劑，包括112年度流感疫苗接種計畫實施對象所需疫苗量638萬3,850劑、中央及地方委託代購量20萬3,050劑，以及可視實際需求再下訂之開口式合約量40萬劑。

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