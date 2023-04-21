30歲女星病逝！身上長痣「竟罹皮膚癌」　最後發文才稱：開始好轉

▲ 麗特4年前診斷出皮膚癌。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙網紅、實境秀女星麗特（Patricia Rite）4年前發現身上多了一顆奇怪的痔，沒想到竟診斷出皮膚癌，便開始在網路上分享抗癌心路歷程，近日傳出不敵病魔離世，享年30歲，悲痛的粉絲紛紛湧入留言哀悼。

根據《太陽報》，麗特出生於西班牙韋爾瓦，在社群媒體上擁有逾24萬粉絲，經常分享服裝、時尚及美妝資訊，除了網紅身分以外，過去也曾參加戀愛實境秀，但從4年前因為一顆痣而診斷出皮膚癌後，便開始利用IG和TikTok，喚起大眾對這種疾病的警覺，並記錄她生命最後的時光。

▲ 麗特經常發文分享身體狀況、治療心得。（圖／翻攝自IG）

麗特最近一則IG貼文停留在5日，當時她寫下，「忙碌的一周。我本來周二要治療，但最後還是住院並在周五接受治療，從那之後就一直嘔吐、疼痛到昨天。我無法離開廁所，感覺很糟糕。今天感覺比較有力氣一些，昨天開始就沒有吐，也開始進食了。我開始好轉了，一步步向前走吧。」

然而，家屬16日透過她的TikTok帳號宣布噩耗，「派翠西亞離開了我們」，盼望大眾給予遺屬尊重，並感謝所有支持者。突如其來的死訊令許多粉絲痛心，紛紛留言表示，「衷心感到遺憾」、「我簡直不敢相信，生命太不公平了」、「妳的一小部分留在我們所有人心中」。