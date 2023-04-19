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LINE悄上架「1元麥香奶茶」　限量5萬份！搶購連結曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE禮物）

▲麥香奶茶只要1元。（圖／翻攝自LINE禮物）

記者曾筠淇／綜合報導

麥香奶茶只要1元！稍早有網友在PTT的省錢板熱心分享，「LINE禮物」上架1元的300ml麥香奶茶，不過數量有限，售完為止。消息一出，也引發網友搶購，「不會卡很好買」、「買到了」、「有搶到有推」。

有網友在PTT的Lifeismoney板上，以「LINE禮物一元麥香奶茶」為題發文，透露該商品今（19）日下午1時準時開賣，限量5萬份，售完為止。購買連結請點此

[廣告]請繼續往下閱讀...

商品頁面指出，此為限量的1元體驗商品，單一LINE帳號限贈禮1次，售完為止。若要使用，可直接向7-11門市櫃檯出示本券掃碼兌換，值得注意的是，該券兌換期限為購買當日起算的50天，若未於時間內兌換，費用會全額退給原購買者。

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE禮物）

▲兌換期限為購買當日起算之50天。（圖／翻攝自LINE禮物）

經《ETtoday新聞雲》實測，目前還可以購買。PTT上也有不少網友回報，「買到了，低調謝謝」、「買到了！但我自己想喝呀」、「5萬份應該不會搶不到」、「便宜！推推」、「我剛剛買了，過幾分鐘朋友才收到」。

不過該連結點入後，可能需要重新登入LINE。對此，也有網友分享，「直接丟連結到LINE裡面，開連結也不用登入」。

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