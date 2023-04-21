BuzzFeed宣布裁員15％「關閉新聞部門」　執行長內部信曝光

▲美網媒BuzzFeed宣布裁員15%，關閉BuzzFeed News。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國網路媒體BuzzFeed宣布，將關閉公司的新聞部門（BuzzFeed News），並從業務、內容、技術及管理等團隊中裁員15%（約180名員工）。BuzzFeed執行長裴瑞帝（Jonah Peretti）說，儘管每個部門都在裁員節省成本，公司仍決定不再為新聞部門提供資金。

根據路透社報導，BuzzFeed執行長裴瑞帝20日上午向旗下員工發送了一份電子郵件，宣布公司將從業務、內容、技術及管理等各個團隊中裁員15%，預計影響180人，同時將關閉新聞部門（BuzzFeed News），目前已經與美國新聞及報業工作者公會（TNG-CWA）進行協商工作。

裴瑞帝說，儘管每個部門都在裁員節省成本，公司仍決定不再向作為獨立組織的BuzzFeed News提供資金， BuzzFeed.com（母公司）及HuffPost（BuzzFeed子公司，哈芬登郵報）將為受影響的新聞員工提供工作崗位，未來新聞工作全部聚焦在擁有單一品牌、大量忠實讀者且有盈利能力的哈芬登郵報上。

裴瑞帝也解釋，過去數年公司面臨了許多挑戰，包含新冠肺炎、經濟不景氣、股市下滑、網路廣告市場衰退、平台用戶轉移等，導致公司不得不裁員及減少開支。他也坦承過度投資BuzzFeed News，「因為我非常喜歡他們的工作和使命」，但也因此讓他難以承受，平台不願意為優質的免費新聞提供分潤或財務支持。

他很遺憾無法讓公司賺到更多的獲利，讓公司無法應對經濟與行業的衰退，最後必須做出如此痛苦（裁員）的決定，「我們已用盡其他方式去節約成本，盡量保留更多的工作崗位，包含減少房產、差旅及娛樂等支出，省下了數百萬美元」。他最後說，希望未來大家仍能共同努力，一起為美好的未來而奮鬥。