交往2月男友急求婚！她驚覺未婚夫是媽「花錢僱來」...怒取消婚禮

▲女子接受男友求婚後，發現是男友是媽媽花錢「僱」來的。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

實習記者陳培鈞／綜合報導

國外一名女子和男友僅交往2個月就被求婚，被愛沖昏頭的她直接就答應，但沒想到在談論婚禮細節時，發現男友竟是她母親「僱用」來跟她交往、結婚的人，目的是不讓雙性戀的她和女生交往，讓她氣得立刻取消婚禮。

這名女子在BuzzFeed上一篇討論「取消婚禮原因」的文章裡，跟網友分享她的經歷。她說自己和男友約會僅2個月，男友就跟她求婚。女子說道，「我們進展很快，當時我被愛沖昏頭，所以當他拿出鑽戒求婚時，我就答應了。」

女子的母親對於女兒要訂婚的消息，感到十分高興，還打算砸重金包下所有花費，這讓女子感到十分疑惑。她說，「我媽媽買了昂貴的禮服給我，還包下所有花費，但她對金錢一向精打細算啊」，就連當她質問男友為何不出錢時，她媽媽也會替他辯護說，因為她男友家境貧寒。

▲女子對於一向精打細算的媽媽，包辦所有花費全包感到疑惑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

後來女子偷偷到男友買鑽戒的店家詢問，才知道原來戒指是母親買的，而且還是她在跟男友交往前1個月就買好了。她還發現，原來男友是母親請來的，約會跟婚禮的開銷都是母親支付，男友只是為了錢配合演出，讓她氣得直接取消婚禮。

女子補充道，在這件事發生的前1年，她向父母表明自己是雙性戀，猜測她母親可能是希望她跟男人交往，才設計這場婚禮。現在她和一名女人在一起，也很久沒和母親說話了。