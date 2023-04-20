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大馬女睡一半突被利器威脅！吸毒男闖家性侵　她怕爆跳樓逃命

▲▼剪刀。（圖／CFP）

▲馬來西亞一名女子在家中遭持械歹徒闖入性侵。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名有犯罪前科的43歲癮君子，18日涉嫌手持武器闖入當地一名女子家中對其施暴。女子事後倉皇逃離現場，甚至還在逃走過程中從高處墜落，導致其腿部受傷。據悉，警方目前已逮捕了這名涉事男子，而男子身上還藏有攻擊性武器。

據《星洲網》報導，這名38歲的受害女子18日清晨在家中休息時，突然遭一名手持武器的男子闖入襲擊，而男子對她進行威脅後，還性侵了她。事後，女子為了躲避嫌犯，竟徑直從陽台跳下樓，獨自離家。

她成功逃生後，害怕地坐在卡瑪魯丁伊莎路旁大哭，引起路人注意。一名好心人隨後在上午9時15分撥電報案，而警方接獲民衆的電話後，也迅速派員到場幫助受害者。據警方所述，女子被發現時身受重傷，她除了腿部有傷外，還受到了心理創傷。

警方隨後在受害人家中尋獲嫌犯蹤影，並在他身上搜出剪刀、刀具、撬棒等多件武器，而將其逮捕歸案。警方初步調查發現，涉事男子曾有吸毒犯罪的前科，而且他的尿液檢驗也對冰毒呈陽性反應。警方隨後申請將嫌犯延扣7天，並援引刑事法典第376條文（性侵）展開調查，而受害人目前仍在當地醫院接受治療，傷勢穩定。

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