原廠藥缺貨！病患憂苦惱沒藥可吃　藥師：「三同」藥物一樣有效

▲藥師建議民眾若遇缺原廠藥問題，可改用同成分、同劑量、同劑型的「三同」藥物來替代。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

近期國內面臨藥品供應不穩定、部份藥品短缺情形，有社區藥局藥師表示民眾登門指名要買原廠藥，還強調「我媽媽已經好幾天沒有吃降血脂藥物了，您們藥局的慢簽不提供嗎？」經說明「原廠藥」與「學名藥」都是成分、劑量、劑型都相同的「三同」藥物，不會因非原廠藥就沒效，目前提供民眾藥品部分，會依照現有的藥品供應來調劑。

南投縣藥師公會理事長潘志宏解釋，「原廠藥（Brand drug）」是由原研發藥廠製作生產、但專利期已過的藥；「學名藥（Generic Drug）」是指藥品過專利期，由其他合格藥廠以同份、同劑型、同含量及同療效製作生產的藥品，例如：降血脂原廠藥立普妥（Lipitor），學名藥降脂妥（Atorin）、亞妥悠（Atoty）等。

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社區藥局藥師表示，日前國內面臨缺藥問題，如常見用藥退燒藥-乙醯胺酚（Acetaminophen）、廣效抗生素-阿莫西林（Amoxicillin）、降血脂藥-優泰脂（Atozet）、立普妥等，除因疫情影響造成國際原物料短缺、國外藥廠產量不足，民眾普遍認為原廠藥比較好的刻板印象也是原因之一，但其實「原廠藥」和「學名藥」一樣有效。

縣府衛生局指出，民眾若遇缺藥問題可改用「三同」藥物，也就是「同成分、同劑量、同劑型」的藥物來替代，或選擇同療效的替代藥品，莫因沒有原廠藥就不服用而影響身體健康，南投縣社區藥局也會把關用藥安全；當藥局也缺藥時，則改到藥物較充足的大醫院領藥，若醫院也缺藥，再請醫師更改處方用藥。

衛生局長陳南松表示，衛福部成立有「藥品供應通報處理中心」（網址： https://www.mohw.gov.tw/medicine/medicine.htm）統一處理各種藥物短缺問題，如有用藥安全問題，可電洽南投縣政府衛生局諮詢專線049-2230518。