中警強力掃蕩酒駕　1小時連3案...男喝麻油雞「家門前栽了」

▲台中市第二警分局針對轄區內酒駕熱區設置路檢點，1小時揪出3起酒駕。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市第二警分局分析轄區內1至3月的酒駕熱區，發現公園路、中清路、光大街、柳川東（西）路及中華路等路段，因周邊KTV、酒店林立，酒駕發生率較高。警方日前在公園路與原子街口設置路檢點，短短1小時便查獲3件酒駕，全部依涉公共危險罪嫌移送法辦。

台中市第二警分局表示，上述路段因為KTV及酒店等飲酒「源頭」多，為警察列為主要取締路段，14日晚間8時至12時，針對第一熱區公園路與原子街口設置封閉路檢點，採取封路式口袋戰術，除在主要路段設置路檢點，其餘巷弄同樣有警力戒備，1小時內就查獲3件酒駕。

其中，1名張姓男子（70歲）自稱於中華路上剛喝了麻油雞湯後，騎乘機車要回家，沒想到警方設置路檢點剛好在住處正前方，一停車就被警方攔查，酒測值0.32 MG/L；同時間點，對面路檢點警方也查獲到1名李姓女子（69歲），中午喝完約2至3罐啤酒後，以為酒退了要駕駛車輛外出找朋友，沒想到酒測值仍高達0.31MG/L。

另外還有1名曾姓男子（61歲）稱在家喝了啤酒後，要外出買消夜途中時，看見前方有路檢站，轉彎要從小巷離開，就被警方逮個正著，酒測值達0.31MG/L。

第二分局長楊川提醒民眾，「酒駕是全民公敵」，自律才能根本解決問題，民眾千萬勿存僥倖心態，別以為喝一小杯或只吃薑母鴨，就可以開車上路，這是錯誤的觀念；「只要沾了一點酒，就不要開車」，找代駕或搭計程車都很方便，絕對不要冒險上路，警察絕對強力取締。