中原大學迎全大運　校友邱秋林捐款500萬「實英運動場」亮相

▲邱秋林攜同女兒出席「實英運動場」命名剪綵典禮，共同見證榮耀。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學承辦112年全國大專校院運動會，精彩賽事將於4月底陸續展開。本次賽會除了主辦單位教育部體育署的補助，也獲得中原校友大力支持。中原化工系校友、實英實業集團董事長邱秋林捐款500萬元，支持中原運動場之整修。中原大學18日舉辦「實英運動場」命名剪綵儀式，同時宣布以嶄新運動場迎接「全大運」盛事。

中原大學董事長張光正指出，中原自3年前、在他還是校長任內即開始籌辦全大運，在各方面都不景氣的情況下，特別感謝邱秋林校友對母校的挹注，使中原順利完成田徑場整修工程，造福學弟妹與附近社區民眾。張光正表示，邱秋林是中原大學化學工程學系畢業校友，106年獲頒中原大學工學名譽博士榮銜，白手起家創業，秉持「取之於社會，用之於社會；熱心公益，行善天下」之理念關懷社會，在他身上看到了中原人樸實、堅毅的特質。

中原大學校長李英明則表示，中原睽違32年再度承辦全國大專校院運動會，全校師生均以戰戰兢兢的心情籌辦規劃，除了體育署補助的經費之外，特別感謝校友與社會各界賢達、校內老師同仁的支持與捐款，其中包括100多位校友、30多家企業。尤其田徑場是全大運的主場，中原斥資將近五千萬大規模整修，希望不只符合全大運的要求，也符合國際水準！今年全大運共舉辦20種競賽，其中田徑、桌球、羽球、木球等項目將以中原田徑場及體育館為競賽場地，5月6日晚間登場的開幕典禮也即將在此舉行。

邱秋林攜同女兒出席「實英運動場」命名剪綵典禮，共同見證這份榮耀。他感恩地表示，雖然自己是虔誠佛教徒，但對於以基督精神辦學的母校中原大學十分認同，他說：「行善沒有『分別心』，只要是善的、是對的，捐款後得到的快樂、清靜、榮譽，往往比我捐的還要更多！」。在中原大學許多空間都有邱秋林捐款支持的足跡，包括：知行領航館三樓「實英會議室」、學生活動中心一樓「秋林信貞廳」、維澈樓九樓「實英領導力中心」，以及即將發包的「薄膜與循環經濟產研大樓—實英樓」。

▲邱秋林說：「行善沒有『分別心』，只要是善的、是對的，捐款後得到的快樂、清靜、榮譽，往往比我捐的還要更多！（圖／中原提供）

中原大學為感謝邱秋林校友鼎力支持運動場之整修，特別將運動場取名為「實英運動場」，藉此勉勵青年學子發揮實英企業精神，腳踏實地，努力提升國際視野及職場競爭力，爾後成就自我、回饋社會。112年全大運聖火傳遞自4月17日從臺北田徑場出發後，21日將回到桃園市，先後進入國立體大、萬能科大、中央大學、陸軍專校及健行科大，大約下午3:40返抵中原大學。屆時擔任中原大學校友總會理事長的邱秋林將帶領捐資校友們，以輪流接棒的方式傳遞聖火，自舊校門起逆時針繞鐘塔大草坪一圈至體育館，以返校路跑活動傳承「全人運動」精神。