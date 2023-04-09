▲中原大學前進非洲烏干達海外服務，教小媽媽做布衛生棉。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學與愛女孩國際關懷協會合作，在今年2月前往非洲烏干達進行為期兩週的海外服務學習計畫，幫助當地婦女解決「月經貧窮」的問題，以及用資訊培力援助組織縮短知識落差，發揮所學專業落實於大學社會責任；回國後學生們透過認購活動舉辦的「共盡『棉』薄之力-中原大學非洲烏干達海外志工成果發表會」，將溫暖化為實體。

中原大學服務學習中心也發起「『非』你不可，烏干達支援行動-你認購我行動」，邀請社會大眾響應認購布衛生棉，不僅有機會幫助女孩重返校園、用教育翻轉她們的人生。也讓更多人瞭解及重視月經貧窮的議題，4月24日號召有興趣的人一起縫製布衛生棉，將認購的善意化為實質的力量。

中原大學非洲烏干達海外志工隊由財金四蔡婕依、國貿四鄭羽翔、工業四洪兆德、國貿二呂姿羚與環工二廖伯睿等5位學生所組成，他們跨越一萬公里來到非洲烏干達，幫助在地組織進行數位服務，教導員工運用線上Canva工具學習資訊技能、設計活動宣傳海報。同時，協助愛女孩國際關懷協會在烏干達貧民窟舉辦「布衛生棉推廣工作坊」，透過教導縫製布衛生棉並宣導重複使用的觀念，達到循環經濟的效益。也在當地小學舉辦百人團康活動，讓孩童們感受來自大學生的熱情與活力。

國貿二呂姿羚同學說：「由於當地物資缺乏，許多家庭沒有辦法負擔或取得足夠的生理用品，對生活造成長期負面影響。印象最為深刻是在貧民窟舉辦的布衛生棉製作，看著小媽媽揹著嬰兒努力學習縫製的樣子，也提醒我們珍惜任何學習的機會。」隊長財金四蔡婕依表示，在當地用水需徒步走到維多利亞湖提水，每天來回至少往返3趟才能滿足一天的用水量，讓她體會水資源得來之不易。

愛女孩國際關懷協會理事長劉兆雯表示，協會從關懷「月經貧窮」出發，以婦女培力為核心的跨國發展援助組織。希望從轉變婦女的生命開始，為世界帶來正向影響力。中原大學教育理念強調「愛是教育的主導力量」，鼓勵學生運用專業與知識造福人群。學務長陳冠宇表示，為了讓學生具備宏觀國際視野及社會關懷能力，中原長期推動海外服務學習行動已邁入第15年，服務足跡遍佈柬埔寨、緬甸、泰國、菲律賓、印尼及薩爾瓦多等世界各地，也藉此回應聯合國永續發展目標，具體落實世界公民責任。