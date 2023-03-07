慶柯震東「黑的教育」首映　桃園知名影城開「校園制服趴」

▲柯震東「黑的教育」首映，桃園知名影城開「校園制服趴」。（圖／喜樂時代影城桃園店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

校園偶像柯震東處女作品「黑的教育」首映會，7日於喜樂時代影城桃園店上映，影城首度與中原大學特約合作舉辦「校園電影制服趴」活動，學生除了穿上昔日高中的學校制服來看電影，還享爆米花及碳酸飲料無限暢飲好康，電影票價百元有找，80個名額，受理報名立即秒殺額滿。

喜樂時代影城桃園店位於桃園青埔地區、機捷A19站環球購物中心內。宣稱是全台灣唯一以增加幸福感為出發點的All in One全方位概念影城、擁有全台獨創豪華旗艦級全沙發影廳、全台最多影片最多場次等特色影城。

為鼓勵更多校園學子喜愛電影藝術，該影城於校園偶像柯震東處女作品「黑的教育」7日首映會，與中原大學特約合作舉辦「校園電影制服趴」活動，當天來看電影的學生，要穿上就讀高中的制服進場，票價只要99元，還有爆米花及碳酸飲料無限暢飲，影城並提供免費電影票2張當抽獎禮，以及片商提供「黑的教育」電影周邊抽獎禮 (手機支架、海報、咖啡券)並送學生影城會員卡，日後出示學生證看電影只需200元 (全票：290元)。

喜樂時代影城桃園店表示，校園制服趴於影廳舉行，受理中原大學學生報名，80個名額秒殺額滿，人數直接翻倍180人，惜影城只能提供80席位！