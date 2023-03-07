　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

慶柯震東「黑的教育」首映　桃園知名影城開「校園制服趴」

▲柯震東「黑的教育」首映，桃園知名影城開「校園制服趴」秒殺額滿

▲柯震東「黑的教育」首映，桃園知名影城開「校園制服趴」。（圖／喜樂時代影城桃園店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

校園偶像柯震東處女作品「黑的教育」首映會，7日於喜樂時代影城桃園店上映，影城首度與中原大學特約合作舉辦「校園電影制服趴」活動，學生除了穿上昔日高中的學校制服來看電影，還享爆米花及碳酸飲料無限暢飲好康，電影票價百元有找，80個名額，受理報名立即秒殺額滿。

喜樂時代影城桃園店位於桃園青埔地區、機捷A19站環球購物中心內。宣稱是全台灣唯一以增加幸福感為出發點的All in One全方位概念影城、擁有全台獨創豪華旗艦級全沙發影廳、全台最多影片最多場次等特色影城。

▲柯震東「黑的教育」首映，桃園知名影城開「校園制服趴」秒殺額滿

為鼓勵更多校園學子喜愛電影藝術，該影城於校園偶像柯震東處女作品「黑的教育」7日首映會，與中原大學特約合作舉辦「校園電影制服趴」活動，當天來看電影的學生，要穿上就讀高中的制服進場，票價只要99元，還有爆米花及碳酸飲料無限暢飲，影城並提供免費電影票2張當抽獎禮，以及片商提供「黑的教育」電影周邊抽獎禮 (手機支架、海報、咖啡券)並送學生影城會員卡，日後出示學生證看電影只需200元 (全票：290元)。

喜樂時代影城桃園店表示，校園制服趴於影廳舉行，受理中原大學學生報名，80個名額秒殺額滿，人數直接翻倍180人，惜影城只能提供80席位！

ET快訊
PS6登場時間曝光！　外媒爆料
威力彩11.6億「2注中獎均分」　獎落2縣市
韓邪教主「性侵台大+政大百女」　北檢發布通緝至2027年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

配合管線銜接工程　中壢區兩個里3／8-9日停水11小時

林口長庚「精準醫學檢驗中心」開幕　整合長庚體系檢驗能量

慶柯震東「黑的教育」首映　桃園知名影城開「校園制服趴」

跟著阿昭署長來校園　南警防詐、交安宣導活潑多元

疫苗加一劑提升保護力　桃園開設接種站籲民眾踴躍接種

名額有限！桃園響應機車駕訓補助　限時加碼補助1300元

穩定桃園供水　邱奕勝籲水公司管線汰換超前部署

基隆信義區節電高達296萬度　區公所獲贈節能獎盃

金山警2新任所長布達典禮　分局長主持地方仕紳觀禮祝賀

參與嘉義市道爺圳糯米橋排水改善　國小學童教育公民化

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

兒子吃到一半倒頭就睡　媽咪檢查後：是倉鼠？

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

煞不住？騎士撞上公路車　他氣炸：我這1台抵妳3台

周揚青遭傳「復合羅志祥」　PO影片回應：這個人是我自己

配合管線銜接工程　中壢區兩個里3／8-9日停水11小時

林口長庚「精準醫學檢驗中心」開幕　整合長庚體系檢驗能量

慶柯震東「黑的教育」首映　桃園知名影城開「校園制服趴」

跟著阿昭署長來校園　南警防詐、交安宣導活潑多元

疫苗加一劑提升保護力　桃園開設接種站籲民眾踴躍接種

名額有限！桃園響應機車駕訓補助　限時加碼補助1300元

穩定桃園供水　邱奕勝籲水公司管線汰換超前部署

基隆信義區節電高達296萬度　區公所獲贈節能獎盃

金山警2新任所長布達典禮　分局長主持地方仕紳觀禮祝賀

參與嘉義市道爺圳糯米橋排水改善　國小學童教育公民化

詹雅雯腦部將三度開刀　「大S、具俊曄超心疼」1舉動讓她哭不停

快訊／金融時報：蔡英文將在美國會面麥卡錫！　在雷根圖書館演說

金融時報：麥卡錫擬在加州會蔡英文　避免刺激中國

雞蛋缺又漲　日月潭阿婆茶葉蛋「1顆漲到15」！再缺貨恐停賣

劉寶傑震怒「莒光沒肉事件」：馬防部在說謊！　指揮官應該下台

跆拳好手羅嘉翎過磅超重失格　永遠謹記這0.1公斤

17°C街頭驚見2歲童「只包尿布+光腳」！阿公被關心嗆：你帶回去養

別讓雙手洩漏年齡！激推5款「護手單品」，教你養出纖纖玉手

手遊《咒術迴戰 幻影遊行》再延期推出、官方：希望進一步提升遊戲品質

用10張衛生紙都不夠！「大便擦不乾淨＋發癢」　醫揭正確擦拭方式

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

地方熱門新聞

中壢區兩個里3/8-9日停水

南警防詐、交安宣導活潑多元

林右昌請命提高警勤加給　基層警喊：超有感！

林口長庚　「精準醫學檢驗中心」開幕　

金山警2所長布達典禮　地方仕紳觀禮祝賀

「黑的教育」首映　知名影城開校園制服趴

嘉縣太保取經嘉義市雙B低碳營運經驗

新莊雜貨店賣雞蛋「1斤100元」！開門就搶光

月老神助攻為愛情加溫　3、4月新北市HUG市集浪漫登場

周末來台東森林公園　享受森活假期

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

21歲男泳池憋氣4分鐘　命危昏迷

蹺班帶人妻偷情　林內鄉長急退黨

台中哪個區最邊緣？網友推大安區

更多熱門

相關新聞

《黑的教育》宋柏緯揭真實心聲

《黑的教育》宋柏緯揭真實心聲

由柯震東首次執導，蔡凡熙、朱軒洋與宋柏緯主演的電影《黑的教育》，講述3個高中畢業生，彼此要講出一個自己曾做過最屌、卻最不可告人的秘密，而誰的秘密越是令人震驚，則代表他越有本事！

王仁甫阻止在峮峮面前不要提「柯」

王仁甫阻止在峮峮面前不要提「柯」

張寗深夜喊「強x我」引來警察

張寗深夜喊「強x我」引來警察

宋柏緯脫光只剩內褲交互青蛙跳

宋柏緯脫光只剩內褲交互青蛙跳

宋柏緯提到舊愛王淨「憤而離席」

宋柏緯提到舊愛王淨「憤而離席」

關鍵字：

柯震東黑的教育首映會喜樂時代影城中原大學

讀者迴響

熱門新聞

阿滴認了「參加過攝理教」！教會曾說服：鄭明析是冤獄

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

威力彩11.6億2注中獎　獎落南台灣2縣市

鄭明析涉性侵百名台大政大女　通緝至2027年

陰莖太短被嫌棄？1招無痛增長術

跛腳追媽祖　勇腳伯找到了！

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

即／確定是蔡天鳳！頭顱雙腿DNA比對結果出爐

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

10屁孩「徒手轉動」鏡頭自拍　阿管處要找人

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！

更多

最夯影音

更多
正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面