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社會 社會焦點 保障人權

高雄少年機構遭爆違反人權！查出違規一籮筐...市府至少開6罰單

▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

▲高雄少年機構遭爆料經營的烘焙坊環境髒亂，還使用過期食材。（圖／林智鴻議員提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所少年安置機構遭指控，以「住VIP室」為由幽禁院生，還在宿舍裝設監視器監控院生，院生控訴毫無人權。院生更揭露，機構為籌措經費而成立烘焙坊，但卻用過期食材，過期包裝換標籤繼續賣，勞工更是超時工作。市府昨(19)日晚間組成專案小組，今日再度前往學員稽查，總計至少開出6張罰單，另外也列出多項需改善事項，若未改善還會再開罰。

▲▼市府專案小組今日前往機構稽查，開出不少罰單。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲市府專案小組今日前往機構稽查，開出不少罰單。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市政府昨晚針對私立慈暉關懷學園涉嫌違反人權一事組成府級專案調查小組，今(19)日由陳盈秀副秘書長率隊社會局、衛生局、勞工局至學園進行聯合稽查，並邀請律師及醫師等專家學者協同，釐清園內生活環境，務求保障院生權益。

▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

▲院生控訴機構設置「VIP室」關禁閉，內部環境惡劣。（圖／林智鴻議員提供）

經現場勘查及與專家討論後，社會局要求少年安置機構即刻停用該隔離室空間，醫師建議對於嚴重情緒少年應結合醫療資源並規劃適合空間，調查小組要求3日內進行複檢，確保現有院生權益，屆期如未改善將處3至60萬。

高市府專案調查小組也要求該機構，半年內停收新案，立即進行改善計畫至全面整頓完成為止。市府並安排凱旋醫院醫療團隊進入機構提供醫療諮詢、個案情緒及行為評估。而有關院生控訴，宿舍內裝設監視器，睡覺、換衣服都沒個人隱私部分，經現場查勘後都已拆除。

▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

▲院生控訴在房間內裝監視器沒隱私。（圖／林智鴻議員提供）

昨日出面爆料的院生也提到，烘焙坊環境髒亂，且使用過期食材。衛生局昨日上午也即刻派員至烘焙坊1、2樓工作區稽查，果真查獲逾期蛋黃液、檸檬原汁及巧克力等原料。

沒想到，衛生局昨晚又接獲檢舉，指出該建物4樓非食品作業區也有逾期食品，今早又派員到現場稽查，又查到逾期原料芒果丁63包計63公斤，立即予以現場封存，後續依食品安全衛生管理法第15第1項第8款暨同法第44條規定加重處12萬元罰鍰。另查獲散裝原料棗泥及巧克力杏仁半成品無法提供來源單據，衛生局令業者限期改善，屆期未改善依食安法第48條規定處3萬元以上罰鍰。

▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

▲▼院生投訴烘焙坊環境髒亂、使用過期食材。（圖／林智鴻議員提供）

▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

勞工局勞動檢查結果發現，烘培坊未依法給付加班費，使勞工1日工時逾12小時、輪班間隔未有11小時的休息時間、連續出勤逾6日，涉違反勞動基準法第24、32、34及36條規定，將各處2至100萬元罰鍰。至於職災部分，經查是因肇災機械未設置護罩所致，涉違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將處以新臺幣3至30萬元罰鍰。

▲院生控訴被逼連續做40小時的糕點，熬夜失神手指被機器截斷。（圖／林智鴻議員提供）

▲院生控訴被逼連續做40小時的糕點，熬夜失神手指被機器截斷。（圖／林智鴻議員提供）

市府重申，兒童少年權益是世界人權公約核心價值，不容許任何少年受不當對待。社會局將全力督促機構整頓；專案調查小組將持續跨局處介入調查釐清事實，除違法者要求改善並祭出罰鍰後，也須確保收容個案身心與權益受到保障。

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