【廣編】統一玲廊滿藝線上藝廊　與W TAIPEI共創「森林藝吧」推出藝術品等級特調

▲統一集團玲廊滿藝線上藝廊，首度跨界與五星級飯店—W TAIPEI合作，以「迷霧森林」為主題，展出王國仁植覺系列作品。



圖、文／統一玲廊滿藝線上藝廊提供

統一集團玲廊滿藝線上藝廊，首度跨界與五星級飯店—W TAIPEI合作。結合藝廊與酒吧，在WET BAR展開兩個月的實體展覽。玲廊滿藝攜手藝術家王國仁，搭配WET BAR場景，以「迷霧森林」為主題，展出王國仁植覺系列作品。

玲廊滿藝線上藝廊「迷霧森林—王國仁個展」，響應王國仁藝術家打響知名度的「植覺」系列，融合酒吧微醺元素，創作迷霧森林為主題的作品。

此次藝廊酒吧的結合，WET BAR推出以「Cocktail．Art．Lifestyle」為主要概念，特地推出限定四種飲品，以植覺作品為靈感，將代表台灣草根性的九層塔、檜木等植物，以及宇宙、星空的元素納入「讓調酒也很藝術」。分別創造了無酒精、調酒各兩種，提供全新視覺及味蕾體驗，讓賓客在沉浸藝術氛圍的同時，也大膽展現自己獨特的生活態度。

玲廊滿藝線上藝廊為統一集團全新藝文品牌，以成為藝術品與一般民眾的橋樑的目標前進，希望能「讓藝術走入生活」，讓藝術品也能成為家戶之間的美感饗宴。

迷霧森林—王國仁個展

藝展時間 : 2023年4月15日～6月18日（開放時間 : 14:00~20:00）

藝展地點 : W TAIPEI，WET BAR（臺北市信義區忠孝東路五段10號10F,WET BAR）歡迎免費進場賞畫

玲廊滿藝線上藝廊（https://activity.books.com.tw/crosscat/show/A00000058965）也將同步展出