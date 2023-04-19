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城鄉厚禮企業媒合會桃園登場　企業力挺「賀成交」聲此起彼落

▲「城鄉厚禮企業媒合會」桃園登場

▲「城鄉厚禮企業媒合會」桃園登場，企業力挺「賀成交」熱絡。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

經濟部中小企業處偕同桃園市工業會，共同舉辦112年「城鄉厚禮企業媒合會」，19日於桃園區鉑宴會館登場。經濟部中小企業處處長何晉滄表示，送好禮是表達情感和交流的方式之一，今天有85家參展廠商、100多家企業買主進場，期此一交流媒合的平臺管道，在疫情解封下，迎接更多買氣，共同帶動地方活絡永續發展。

▲「城鄉厚禮企業媒合會」桃園登場

而為促進媒合會買氣，凡現場購買滿3萬及5萬元的買家，經濟部中小企業處並分別致贈「果甘水禮盒」、「臺灣茶禮盒」好禮。桃園市工業會女企業家聯誼會榮譽會長鄧淑蘭、輔導會長黃美娟及現任會長葉景瑢、桃園市鋼鐵業拓展協會楊于維理事長等企業買主，競相於現場認購3-6萬不等商品，力挺何晉滄處長用心推薦優質特色產品，會場「賀成交！」熱絡恭禧聲此起彼落。

▲「城鄉厚禮企業媒合會」桃園登場

經濟部中小企業處指出，此次媒合會集結歷年來該處輔導的優質特色廠商，優選臺灣特色禮品包含在地美食、料理食材、特色茶飲、生活工藝等四大區，參展廠商可依企業買主之需，提供客製化及彈性價位禮品，體貼企業三節贈禮、公關禮品、員工福利等贈禮需求。今天有企業職工福委會、企業採購人員、員工消費合作社、企業社會責任相關部門人員及國內外通路商等100多家受邀到場，希望與會的優質企業團體與受輔導廠商，彼此能有很好的交流互動，進一步促成實質企業團體採購或商業合作！

▲「城鄉厚禮企業媒合會」桃園登場

112年「城鄉厚禮企業媒合會」參展廠商有：
(一)、在地美食區：橘之鄉蜜餞形象館、埼諾丘 (Kinoko Hill)、原味千尋、阿里棒棒、協發行泡菜、陳石城、台灣優格餅乾學院、土庫驛可可莊園、唯果粒、汪汪地瓜園、百年傳奇/一口宜口、南國紅逗、一番茶棧、好光濃食品、水根肉乾、the EGGY 一顆蛋．糕、阿江師、伊莎貝爾觀光工廠、林山農選、歐巴螞、三陽食品等。

▲「城鄉厚禮企業媒合會」桃園登場
(二)、料理食材區：Odiva平埔黑豬、李日勝、葉家香、日舒醒、奕利的店、瑞春醬油、森林麵食、石碇許家麵線、北海漁鋪、森林舞蹈廚房、萬源製麵舖、美東製醬、台灣農創、茄苳樹下黑木耳農莊、馬家麵線、典醬家、丁香魚達人、信興名產、宏裕行澎湖花枝蝦排、台灣榖堡、Mr.Chen農品生活、海口峰海產行、油籽學堂、艾草之家等。
(三)、特色茶飲區：仙園海鮮會館、蜜蜂故事館、維達、鄧爸麥酒DB Brewery、愛瑞雅、HUGOSUM和?森林、梁山水泊、蜂國蜂蜜莊園、Geli民雄金桔、菌寶貝 妍 yen、雲聚幸福、ABAS│安貝斯、潮澎湖、一良茶屋、一茶工房、沁意茶苑、蜂動園、埔里有醋、真桂自然、林也小院、東傑茶園、茶粒茶、魔菇部落、廣生藥房等。

▲「城鄉厚禮企業媒合會」桃園登場
(四)、生活工藝區：卷木森活館、鵝媽媽清潔用品、LOHO、Verde、集瓷、風清堂、瑞楓花卉農園、元泰竹藝社、RE:NEW研舊所、Just Life植想生活、彰化田尾公路花園協會、廣源良、山山藝文化實驗室、木犀齋 犀貝瓷、王大夫一條根、好石在等。

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