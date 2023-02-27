「導遊換你當」　雲林斗南、虎尾鎮形象商圈發展協會獲金銀大獎

▲雲林斗南鎮形象商圈發展協會獲選「城鄉島遊-導遊換你當-創意組 金獎」及「城鄉島遊-導遊換你當-體驗組金獎」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府輔導商圈發展特色，輔導雲林縣斗南鎮形象商圈發展協會參加經濟部中小企業處舉辦城鄉島遊-導遊換你當，獲選「城鄉島遊-導遊換你當-創意組金獎」及「城鄉島遊-導遊換你當-體驗組金獎」、雲林縣虎尾鎮魅力商圈發展協會獲選「城鄉島遊-導遊換你當-創意組銀獎」。

雲林縣政府由建設處代理處長鄭峯明代表致贈恭賀紅榜及獎盃誌慶，縣長張麗善指出，該協會從全台灣許多優秀的商圈中脫穎而出，最終獲得獎項，實為不易，感謝評選委員的肯定。獲獎有助於提升雲林縣商圈知名度、歷史、景點、美食及在地特色體驗，帶動商圈活絡人潮和促進經濟，有助商圈多元化發展。

建設處代理處長鄭峯明表示，經濟部中小企業處舉辦「相揪逗陣走，遨遊賞城鄉」活動，城鄉島遊平台匯集了臺灣各鄉鎮特色美食、景點及在地特色體驗，透過辦理本活動，使民眾除了於商圈邊吃邊玩，能夠更加深入認識商圈、體驗商圈、嘗美食及發掘在地特色，提升商圈知名度及聚客力。

▲雲林縣虎尾鎮魅力商圈發展協會獲選「城鄉島遊-導遊換你當-創意組銀獎」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）