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郭台銘記者會「負評滿天飛」　遭轟很嫩、沒誠意「僅是藍營提名過程」

▲▼郭台銘科技經濟政治開拓之旅「台灣需要一個很棒的 CEO」最新進展報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘科技經濟政治開拓之旅「台灣需要一個很棒的 CEO」最新進展報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和、陳家祥、江采蓁／台北報導

表態角逐國民黨2024總統大選提名的鴻海創辦人郭台銘18日舉行「日本科技經濟開拓之旅」返台記者說明會，但會後「負評滿天飛」。除了TVBS記者劉亭廷揭露，記者提問遭竄改，媒體人黃揚明感嘆「很失望」外，台灣民意基金會董事長游盈隆更批郭台銘是「很嫩政治素人」，且只是國民黨徵召總統參選人的「過程」而已。

郭台銘大動作表態角逐國民黨2024總統大選提名，訪日返台後，馬上舉行「日本科技經濟開拓之旅」返台說明會，不僅將國旗、國父遺像置於講台正上方，議程還安排「唱國歌、讀國父遺囑」。

不過，這場記者會似乎沒有收到太多正面的效果，某特定紙本媒體不僅「隻字未報」，當天在現場採訪的TVBS記者劉亭廷，更在臉書上以「記錄郭台銘記者會到底有多扯」為文痛陳，記者會「管制記者提問」，記者沒有辦法直接向郭台銘提問，竟然是由主辦單位要求記者「手寫題目單」，再由主持人「代問」。

劉亭廷更指控，記者就算抗議，主持人仍強勢的表達「這就是流程安排」，而在記者會上，她所寫的題目，遭「刻意修飾竄改」、故意扭曲她的原意，未讓要參選總統的郭台銘直接回答。

除了管制媒體提問、竄改記者問題之外，媒體人黃揚明也對於郭台銘的記者會「很失望」。他表示，即使鴻海尾牙都是這樣開場，但開場唱國歌、宣讀國父遺訓實在太刻意，若要以「中華民國派」自居，也許有更好的方式。另外，針對現場記者需手寫提問單，由主持人彙整後代替發問，黃揚明則痛批郭「毫無面對媒體的誠意」

對於郭台銘在記者會的表現與安排，台灣民意基金會董事長游盈隆19日在廣播節目《千秋萬事》中表示，郭台銘舉行的「老式記者會」對他有傷，他自認低調誠懇，但他仍在很多問題上閃躲，老派言論聽在社會大眾、尤其是年輕人耳裡很刺耳，「他畢竟是很嫩的政治素人」

游盈隆說，以自己過去30年的經驗看，這是一場「失敗的記者會」，成功的記者會應該是把訴求傳達給社會大眾。他表示，郭台銘身為想要爭取大位的可能總統候選人，態度應該是比較謙卑、誠懇跟自信的，但昨天的記者會讓他感覺，郭台銘想要「單向傳達」個人的心聲跟想法，單向傳播又是控制下的QA（指記者提問），記者沒有機會直接對郭台銘提問，這會讓人覺得之前是不是有演練過，在他看來「郭董覺得這是他想要的記者會，但這不是社會大眾想要看到的記者會」。

游盈隆指出，這或許是真正的、原汁原味的郭台銘，他自覺非常低調誠懇、很真誠，但是他在很多問題上閃躲，動不動就提對國民黨主席朱立倫有信心、對黨中央有信心，這種老派言論，聽在社會大眾，尤其是年輕人耳裡是很刺耳的。

游盈隆在接受《ETtoday新聞雲》記者進一步的訪問時表示，郭台銘昨日的記者會很失敗，「絕對不是社會期待的記者會」，直言該場記者會的表現對郭台銘很傷。游說，郭的記者會安排很威權、很單向，呈現方式絕對是反效果。

游盈隆說，國民黨陷入的郭台銘、侯友宜的抉擇，以他自己做的民調顯示，兩人差距高達14個百分點，他直言，「從很多跡象看起來，國民黨無可選擇就是選擇侯友宜，郭台銘就只是一個過程」。

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