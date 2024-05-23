14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」傻眼：染淋病

▲男國中生約砲竟遇到毒玫瑰。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

隨著觀念的開放，許多人「初夜」發生的年紀越來越早。就有一名14歲男國中生，因為尿尿疼痛就醫，結果就診發現下體流出黃綠色膿汁，診斷是感染淋病，一問才知已經是第2次。

據《中時新聞網》報導，泌尿科醫師李嘉文收治病例，提到少年是在某個周一晚上來就醫，主述在3天前，也就是周五晚上在網路約了大姐姐，2人發生關係，沒想到3天後、也就是周一上學就發現自己尿尿時有灼熱、疼痛感，並流出像濃鼻涕般的汁液。

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由於少年只有14歲，李嘉文告知必須告訴父母，只見少年開始抱怨自己很倒楣，2個月前在網路約大姐姐，獻出第1次，怎料過幾天下體流膿，被診斷是淋病，當時有讓父母知道，打針吃藥後就痊癒了，沒想到第2次又中，「不同姐姐，卻都是毒玫瑰」，擔心這次一定會被罵到臭頭。

李嘉文向少年衛教，淋病沒有免疫力，得了日後若再有危險性行為，一樣可能重複感染，要預防建議使用保險套，否則還可能染上其他性病，他曾收治有人網路約人，一次得了淋病、菜花和愛滋。

李嘉文解釋，淋病致病菌是奈瑟氏淋病雙球菌，可存在患者的精液、陰道分泌物，甚至是口腔內，可藉由性行為、口愛、舌吻傳播，男性感染後，約2至7天會出現尿道流黃綠色膿汁、解尿灼熱與疼痛等不適症狀，女性尿道短，不見得會有不適症狀。

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