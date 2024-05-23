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高雄6國中生過馬路「苦等33秒」　他火大檢舉！13駕駛人全吞罰單

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名網友近日騎車經過湖內區一處閃黃燈路口，看到有6名國中生等著過斑馬線，但往來的汽機車幾乎都呼嘯而過，只有他一人停下禮讓，讓6名學生等了足足33秒才終於有機會過馬路。事後，網友根據行車紀錄器畫面向警方檢舉，成功讓當時未禮讓的13名駕駛人「全滅」吞下罰單，引發熱議。

原PO將影片投稿到YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」，內容可見有6名國中生13日傍晚5點多準備過馬路，地點在湖內區中山路二段170號閃光燈的路口，怎料路過的多輛汽機車均未減速，一輛又一輛從幾人面前迅速通過。

原PO見狀停下禮讓，但後方汽機車視若無睹，紛紛快速通過，讓6名學生等了整整33秒，才終於趁著車流量漸歇趕緊通過。對此，原PO感慨「學生通過時，有位弟弟還很有禮貌地招了個手」，讓他下定決心「有截到車牌的我通通檢舉」，而最後送出13張、成功舉發13張，也讓他直呼「高雄發大財！」

▲▼高雄6國中生過馬路「苦等33秒」　他火大檢舉！13駕駛人全吞罰單。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲▼6名國中生苦等33秒才過馬路，還不忘向禮讓的原PO點頭揮手致意。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout）

▲▼高雄6國中生過馬路「苦等33秒」　他火大檢舉！13駕駛人全吞罰單。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

許多網友看完紛紛直呼「民智未開」、「特地為了幫你點讚而登入」、「特地來點讚，做得好！我就不相信遠看騎過來沒看到行人在斑馬線」、「閃黃燈本就該減速，減速後不可能沒看到行人要過馬路」、「罰6000塊還是太少了」、「就是那種『我很快我很快，一秒就過了，你們再過』的心態」。

不過，也有不少人質疑「道路設計有問題」、「這個車流量只有閃燈本身問題就很大吧？」、「看這路口的車流量應該可設置行人穿越按鈕吧？」、「一定要等到出事了，才會變成正常的紅綠燈號誌，而不是閃黃燈嗎」、「機車減速百分百會被追撞而已，要活下去還是選擇讓行人？」

依據《道路交通管理處罰條例》第44條第2項規定，汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

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