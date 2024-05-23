妻小熟睡！2寶爸夜襲酒醉女大生得逞　她崩潰休學重考

▲女大生小美喝醉後，被二寶爸性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名全姓土木工程師帶妻小到親友家喝酒過夜，沒想到竟趁機性侵親友的女室友，並否認犯行，導致被害女大生小美（化名）身心崩潰，直接從台中轉學。案經上訴二審，法官認為全男為了肉慾手段惡劣，因此依乘機性交罪判3年10月有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，全男2022年10月22日晚間，跟妻子及兩個女兒到台中親戚家喝酒聊天。期間，小美醉倒斷片，經全男的妻子攙扶才回到房間躺床入睡，其餘幾人也回房休息。

沒想到，全男趁妻小、親友熟睡時，偷偷進入小美的房間內性侵得逞，並在幾小時後回去小美的房間，幫小美穿上衣褲恢復原狀。

小美表示，她當下酒醉無法行動，但仍有看到全男無套性侵的過程，事後也在褲子、內褲上採集到全男的DNA，以及兩人的DNA混合物。

小美因此事身心受創，不願意接受心理治療，也不願意出庭陳述案情，甚至因為全男的行為而從台中的大學退學，轉而回到台北休養，考取北部學校。

二審法官表示，因有小美警訊的證詞，以及刑事局的DNA鑑定，因此小美可不用出庭，也因罪證確鑿而不採信全男的辯詞，依乘機性交罪判3年10月有期徒刑，全案可上訴。