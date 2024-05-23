　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

參加大馬ITEX發明展揮全壘打　明道中學代表團每組皆奪金銀牌佳績

▲明道中學廣告設計科一年級學生曾晨曦（右一）和組員發明「多功能置物夾」，獲大馬ITEX發明展金牌。（圖／明道中學提供）

▲明道中學廣告設計科一年級學生曾晨曦（右一）和組員發明「多功能置物夾」，獲大馬ITEX發明展金牌。（圖／明道中學提供）

記者高堂堯／台中報導

台中市明道中學師生代表團參加2024年馬來西亞「ITEX國際發明展」，一舉奪下9面金牌、9面銀牌及6個特別獎，共計24面獎牌，甚至創下全數參賽團隊均獲得金銀牌的「全壘打」佳績，不但是該校參加國際發明展的最佳紀錄，也是此次國際發明展中最亮眼的團隊。

明道中學指出，馬來西亞ITEX國際發明展被譽為全球指標性發明展覽，由馬來西亞科技創新部、高等教育部及對外貿易發展協會支持，馬來西亞發明協會籌劃主辦，旨在推動全球創新發展與科技交流，目前已是展示創新技術及產品的重要平台；該校代表團由發明金獎推手李岩潭老師領軍，共派出18組同學，總計64位學生參賽。

▲明道中學廣告設計科一年級學生曾晨曦（右一）和組員發明「多功能置物夾」。（圖／明道中學提供）

▲明道中學代表團於大馬ITEX發明展創下該校歷來國際展最佳成績。（圖／明道中學提供，下同）

在金牌得主方面，廣告設計科一年級曾晨曦同學表示，他和組員發明的「多功能置物夾」適用於各種椅子，能增加置物空間、減少塑膠袋使用，呼應聯合國永續發展目標；高中部陳心緯和團隊討論，透過圖像辨識分類機械、運用人工智慧技術進行高效分類，能提高分類準確性並減少人力成本，提升工作效率；洪丞緯和團隊發明「便攜式多功能露營箱」呼應全球後疫情時代的露營風潮，並結合太陽能板、充電型鋰電池、LED燈、USB及Type C充電座、卡式爐、小型捕蚊燈和小型料理區，提供全面的露營解決方案。

▲明道中學廣告設計科一年級學生曾晨曦（右一）和組員發明「多功能置物夾」。（圖／明道中學提供）

其他金獎發明還有「水位提醒器」、「實用功能椅」、「便攜式雙層環保杯」、「自動手杖」、「多功能伸縮桿靈活實用」、「三合一靠枕墊」；校方表示，獲金牌的發明項目展示了實用性，以及學生們的創意思考與技術實力，全場各國團隊對明道中學在年輕發明家組別的優異表現驚艷不已，有幾個金獎團隊甚至已獲邀請繼續參與其他國際發明展。

李岩潭表示，學校鼓勵學生參加各類型的國際競賽，通過觀察生活中的現象和不便、激發創意思考與解決問題的能力，使得創新發明成為該校一股新興學習風氣，跨群科合作的模式讓不同學科的學生能在實際操作中相互學習和交流，提升綜合能力和團隊合作精神；此次參賽不僅為科展前暖身，更展現新課綱成果，鼓舞全校師生為未來的創新發明注入更多信心和動力。

ET快訊
全台串聯「我藐視國會」明天7縣市開戰　開嗆藍白：台灣沒欠你
中捷被砍「女友先發文」遭酸！長髮哥霸氣護愛
孕媽帶寶沒包圍立院　遭好友嗆「小孩可以丟了」
中共軍演！BBC：台灣人更關心星野源偷吃八卦　衝Google
老公新婚夜軟掉！　人妻氣瘋「逃回娘家」竟懷孕了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

參加大馬ITEX發明展揮全壘打　明道中學代表團每組皆奪金銀牌佳績

陳皇宇重視環保、機車競速與預防犯罪　議會質詢要求南市府關心

愛地球！廢農藥容器3沖3洗　花蓮5農會推「農情蜜意換好禮」

校園火警案件頻傳　南消消防災後輔導團開進成大協助災害風險檢視

台南第2場大型就業博覽會南台科大登場　逾4千個工作機會歡迎求職

「王牌執行官」彰化分署赴同德中學　透過桌遊宣導法治

台南市國樂班聯合音樂會6／8登場　黃偉哲邀請參加這場音樂盛宴

台南陣頭傳承見曙光　學校傳習、營隊研習收豐碩成效

台南勞工局攜手飯店業者　齊心關懷職災弱勢勞工

男女拍婚紗道路取景停留恐違規　南警呼籲民眾重視道路通行安全

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

長髮哥「戰袍洗3次才乾淨」　女友曝腥味濃到吐但有成就感

參加大馬ITEX發明展揮全壘打　明道中學代表團每組皆奪金銀牌佳績

陳皇宇重視環保、機車競速與預防犯罪　議會質詢要求南市府關心

愛地球！廢農藥容器3沖3洗　花蓮5農會推「農情蜜意換好禮」

校園火警案件頻傳　南消消防災後輔導團開進成大協助災害風險檢視

台南第2場大型就業博覽會南台科大登場　逾4千個工作機會歡迎求職

「王牌執行官」彰化分署赴同德中學　透過桌遊宣導法治

台南市國樂班聯合音樂會6／8登場　黃偉哲邀請參加這場音樂盛宴

台南陣頭傳承見曙光　學校傳習、營隊研習收豐碩成效

台南勞工局攜手飯店業者　齊心關懷職災弱勢勞工

男女拍婚紗道路取景停留恐違規　南警呼籲民眾重視道路通行安全

麥得飲食法風行　降低53%阿茲海默症風險

參加大馬ITEX發明展揮全壘打　明道中學代表團每組皆奪金銀牌佳績

「炸物店萬年油」黑如機油！營養師看傻　曝5大特點恐致癌

妻小熟睡！2寶爸夜襲酒醉女大生得逞　她崩潰休學重考

全台串聯「我藐視國會」明天7縣市開戰　開嗆藍白：台灣沒有欠你

快訊／69大魔王展威力　領航猿盧峻翔飆24分季後賽G1強勢飆勝

中捷被砍「女友先發文」遭酸！長髮哥霸氣護愛：多點Love ＆ Peace

陳皇宇重視環保、機車競速與預防犯罪　議會質詢要求南市府關心

反國會改革亂象！孕媽帶寶沒包圍立院　遭好友嗆「小孩可以丟了」

中共軍演！BBC：台灣人更關心星野源偷吃八卦　衝Google熱搜第一

凱蒂挑戰16蹲太浮誇！ 累趴在地...隊友都笑翻

地方熱門新聞

國小生把蠶寶寶忘在超商　店員代養4天崩潰

即／楠梓車站外火煙竄天！五金行燃燒

集集鎮公所移除火車站周邊1.6公里小葉欖仁

桃園市議員張碩芳　籲重視「小烏龜世代」

桃園珍珠海岸計畫　觀光署補助4.9億元

台南市國樂班聯合音樂會黃偉哲邀參加音樂盛宴

南消消防災後輔導團開進成大協助災害風險檢視

弟臥病在床婦生活陷困難　內埔警送暖

嘉義水上瓜瓜節5/25登場

中原大學李承宇　入選奇點大學領導者執行計畫

高架路段步行8公里　官員視察桃園捷運綠線

男女拍婚紗道路取景停留恐違規南警呼籲重視道安

南消二大攜手麻豆新樓醫院精進消防人員緊急救護訓練

台南第2場大型就業博覽會南台科大登場

更多熱門

相關新聞

張麗善帶隊倡導無塑減碳生活

張麗善帶隊倡導無塑減碳生活

雲林縣環境保護局今（11）日於西螺森活武樹園區辦理「森活無塑童樂會」淨溪堤活動，雲林縣長張麗善與參加淨溪志工一起拾撿垃圾，呼籲大家從日常生活實踐無塑、淨零減碳工作，減緩溫室氣體效應衍生氣候變遷，為自己與下一代守護地球。

高中職室內空間設計大賽　明道黃楨芸奪金

高中職室內空間設計大賽　明道黃楨芸奪金

和泰集團桃園淨灘　逾3千人響應

和泰集團桃園淨灘　逾3千人響應

暴雨連炸兩天「3小時內下完3天的雨」　李四川呼籲減塑

暴雨連炸兩天「3小時內下完3天的雨」　李四川呼籲減塑

響應地球日！Melvita經典藍瓶買一送一

響應地球日！Melvita經典藍瓶買一送一

關鍵字：

明道中學ITEX發明展曾晨曦多功能置物夾減塑

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！

30歲朴寶藍詳細死因被判「急性酒精中毒」

直擊／謝和弦「帶134萬元現金」現身還錢！Keanna神隱

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

3家股票「淪壁紙」時間倒數！　最快11／18下市櫃

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面