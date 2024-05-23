參加大馬ITEX發明展揮全壘打　明道中學代表團每組皆奪金銀牌佳績

▲明道中學廣告設計科一年級學生曾晨曦（右一）和組員發明「多功能置物夾」，獲大馬ITEX發明展金牌。（圖／明道中學提供）

記者高堂堯／台中報導

台中市明道中學師生代表團參加2024年馬來西亞「ITEX國際發明展」，一舉奪下9面金牌、9面銀牌及6個特別獎，共計24面獎牌，甚至創下全數參賽團隊均獲得金銀牌的「全壘打」佳績，不但是該校參加國際發明展的最佳紀錄，也是此次國際發明展中最亮眼的團隊。

明道中學指出，馬來西亞ITEX國際發明展被譽為全球指標性發明展覽，由馬來西亞科技創新部、高等教育部及對外貿易發展協會支持，馬來西亞發明協會籌劃主辦，旨在推動全球創新發展與科技交流，目前已是展示創新技術及產品的重要平台；該校代表團由發明金獎推手李岩潭老師領軍，共派出18組同學，總計64位學生參賽。

▲明道中學代表團於大馬ITEX發明展創下該校歷來國際展最佳成績。（圖／明道中學提供，下同）

在金牌得主方面，廣告設計科一年級曾晨曦同學表示，他和組員發明的「多功能置物夾」適用於各種椅子，能增加置物空間、減少塑膠袋使用，呼應聯合國永續發展目標；高中部陳心緯和團隊討論，透過圖像辨識分類機械、運用人工智慧技術進行高效分類，能提高分類準確性並減少人力成本，提升工作效率；洪丞緯和團隊發明「便攜式多功能露營箱」呼應全球後疫情時代的露營風潮，並結合太陽能板、充電型鋰電池、LED燈、USB及Type C充電座、卡式爐、小型捕蚊燈和小型料理區，提供全面的露營解決方案。

其他金獎發明還有「水位提醒器」、「實用功能椅」、「便攜式雙層環保杯」、「自動手杖」、「多功能伸縮桿靈活實用」、「三合一靠枕墊」；校方表示，獲金牌的發明項目展示了實用性，以及學生們的創意思考與技術實力，全場各國團隊對明道中學在年輕發明家組別的優異表現驚艷不已，有幾個金獎團隊甚至已獲邀請繼續參與其他國際發明展。

李岩潭表示，學校鼓勵學生參加各類型的國際競賽，通過觀察生活中的現象和不便、激發創意思考與解決問題的能力，使得創新發明成為該校一股新興學習風氣，跨群科合作的模式讓不同學科的學生能在實際操作中相互學習和交流，提升綜合能力和團隊合作精神；此次參賽不僅為科展前暖身，更展現新課綱成果，鼓舞全校師生為未來的創新發明注入更多信心和動力。