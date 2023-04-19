40年來少見！屏東市海豐地區缺水　市長周佳琪籲市民申裝自來水

▲周佳琪市長到海豐地區關心用水問題 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

久旱未雨，近來水情吃緊，屏東市海豐里信和社區居民連日無水可用，40年來罕見，屏東市長周佳琪與工務團隊前往了解缺水情形；呼籲市民申請自來水延管，以保障用水權益。

屏東市整體自來水普及率達9成，但海豐地區過往地下水源豐沛，多數民生用水取自地下水，因此自來水接管率僅5成8，尚有8-900戶未接管。由於近年久旱少雨，地下水位下降等諸多因素皆可能造成無水可用的窘況。

周市長表示，時代變遷，地下水不像從前無汙染，雜質及重金屬含量均偏高，日常使用的地下水未受檢驗，水質堪慮，希望民眾能提高自來水接管意願，除保障飲用水安全之外，也能更確保用水權益，避免影響民生用水。

為提升海豐地區自來水普及率，市公所專案核准免收路修費，敦促自來水公司辦理海豐地區幹管延管工程，目前工程預計5月份完工，完工鋪設道路AC後即管制不得開挖2年，周市長呼籲海豐地區尚未向自來水公司申請接管的民眾，能趁這次市公所免收路修費且自來水延管工程尚未完工回鋪AC前，盡速向自來水公司申請用戶接管。自來水經過定期抽驗，是乾淨的水源，且能保障穩定供水，希望尚未接管的民眾都能踴躍申裝自來水。