自來水公司人員涉洩標案資訊收賄　3人收押禁見

▲台灣自來水公司第九區管理處人員涉收賄。（圖／翻攝自Facebook／台灣自來水公司第九區管理處）

記者董美琪／綜合報導

台灣自來水股份有限公司第九區管理處邱姓、陳姓技術人員去年11、12月間工程發包前，向洪姓被告所屬得標廠商洩漏採購資訊，並索取現金賄賂；花蓮檢廉調查後認為3人犯罪嫌疑重大，向法院聲押獲准。

檢方調查，邱姓及陳姓技術人員涉嫌於111年11、12月間，針對該管理處辦理之工程採購案，向洪姓被告所屬廠商洩漏採購資訊，並索取現金賄賂，讓廠商順利得標，涉犯違反貪污治罪條例收受賄賂及刑法洩密等罪嫌。

花蓮地檢署指揮廉政署偵辦，於13日上午持法院核發之搜索票，對邱姓被告、陳姓被告、洪姓被告住處及辦公處所共6個地點執行搜索，通知相關被告及證人共5人到案詢問（及訊問），並扣押相關證據。

經檢察官訊問後，認邱姓被告、陳姓被告涉犯違反貪污治罪條例收受賄賂、刑法洩密等罪嫌；洪姓被告涉犯違反貪污治罪條例交付賄賂罪嫌，被告3人均犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押，經法院於14日晚上8時30分裁定均羈押禁見。

台灣自來水公司九區處貪污案結果如下：

邱姓公務員：當庭逮捕聲押

陳姓公務員：當庭逮捕聲押

洪姓廠商：當庭逮捕聲押