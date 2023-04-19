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臨櫃領399萬露餡！警跨國到馬來西亞圍剿詐團　赫見6通緝犯　

▲彰檢指揮南打派員到馬來西亞逮捕詐團成員。（圖／彰化地檢提供）

▲彰檢指揮南打派員到馬來西亞逮捕詐團成員。（圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢日前指揮員林分局及南部打擊中心，破獲一起假投資詐欺案件，犯嫌將人頭帳戶拘禁，押到銀行取款399萬元被行員識破全案才曝光，犯嫌為躲避查緝，將洗錢機房、水房設於馬來西亞，由南打會同當地警方實施搜索，查獲以台籍陳男為首的犯嫌等12人，其中有6人因犯案被通緝，此次再犯下詐騙勾當，行為相當的惡劣。

據了解，該詐欺集團以假投資及線上博弈，高獲利引誘不知情民眾落入陷阱，日前被害人在詐團成員的監視下，到一間銀行臨櫃取款399萬元，被機警的行員發現帳戶有問題，檢警深入追查，發現狡猾的犯嫌設斷點將洗錢水房設在境外。

▲彰檢指揮南打派員到馬來西亞逮捕詐團成員。（圖／彰化地檢提供）

▲南打警方與馬來西亞警方。（圖／彰化地檢提供）

檢方指出，主嫌將洗錢機房、水房藏身在馬來西亞，隨即指揮南打，派員前往並會同當地警方實施搜索，南打中心調查、該詐欺集團藏身在馬來西亞首都吉隆坡一處高級社區大樓內，租賃多處大坪數豪宅，分別作為詐欺話務機房、洗錢水房、員工宿舍使用 ，月租金高達15萬元。

馬來西亞警方於4月12日針對上開地 點實施搜索，在現場逮捕以台籍詐欺通緝犯陳男為首的12名犯罪嫌疑人 ，其中有6名正因案通緝，大多於2021年潛逃出境，同時查扣筆記型電腦 7台、手機18支、平板電腦1部、網路設備2組等相關犯罪證物。

▲彰檢指揮南打派員到馬來西亞逮捕詐團成員。（圖／彰化地檢提供）

▲南打警方與馬來西亞警方。（圖／彰化地檢提供）

檢方指出，該詐欺集團成員採取組織分工，於國內以各種方式取得人頭帳戶後，再由機房成員以通訊軟體與被害人聯繫，以假投資獲利等名目騙取被害人金錢，旋由水房成員利用數位帳戶或通知車手臨櫃取款等方式提領贓款，製造金流斷點。經檢、警合力共同打詐，積極向上溯源，成功瓦解該詐欺集團犯罪組織。

檢察長洪家原呼籲，金融帳戶資料及金錢均攸關個人財產權益甚鉅，請民眾妥善保存，切勿輕信詐欺集團各種話術，而以任何理由交付予他人，以免受騙致生財產損失。

▲彰檢指揮南打派員到馬來西亞逮捕詐團成員。（圖／彰化地檢提供）

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