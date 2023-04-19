職場好同事5大特質　網最推一大特點讓工作氣氛很有感

▲職場同事相處起來好不好會影響工作氛圍。（圖／視覺中國）

記者洪菱鞠／綜合報導

職場工作最怕遇到雷隊友同事，但若是有好同事，不只上班心情變得輕鬆愉快，做事效率也可能會事半功倍。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「職場好同事」話題的網路聲量表現，整理出網友熱議的職場好同事5大特質，其中很多人大推具備一項特點，可以讓工作氣氛變得很好。

觀察近三個月內網友針對「職場好同事」的相關話題討論，可以發現眾多網友對「個性好相處」的特質，紛紛留言表示很有感，「畢竟同事每天都要見面 如果對方不好相處，工作起來真的很痛苦」、「我的同事每一個都超級好，聊天也都很好笑、很自在」，分享遇到個性好相處的同事，會連帶讓工作氛圍也變得良好，上班都能充滿幹勁，並補充說明即使從事自己不是很喜歡的工作，也會因為與同事相處的好感情，而願意繼續留在公司上班。

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▲網友們認為職場好同事的5大特質。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

除了個性，許多網友也認為「有禮貌」的同事相當受歡迎，「有禮貌真的很重要啊」、「很有禮貌加上笑臉迎人，很難不被喜歡」，被網友稱為是「職場生存技巧」，特別建議新人到剛到公司時，記得要保持禮貌，初印象會很討喜又加分。另外，懂得「團隊合作」也很重要，有網友提到「同事自大或不懂得團隊合作，也是影響工作效率和氣氛的因素」，若是遇見願意合作的同事，團隊工作起來會更有熱忱和凝聚力，自己也會「蠻喜歡團隊合作完成任務的感覺」。

而團體一起工作，也要會「善於溝通」，網友分享自己共事過的同事，「很善於溝通，遇到事情也會跟相關人士溝通找出一個大家都滿意的方案」，表示公司的大家對他都非常滿意，善於溝通的同事能夠與他人好好建立合作關係，容易達成共識，還能有效解決問題，對工作十分有幫助。

不少網友也提到自己是前輩或主管時，遇見「態度積極上進」的同事，心裡都會很欣慰，「態度決定一切」、「展現企圖心，讓主管知道沒有看錯人」，做事積極又願意用心學習的同事，給人感覺很正向，即使工作上遇到困難，大家也都會很樂意幫忙。