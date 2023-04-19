「一大條颮線」凌晨接近超嚇人　閃過台灣原因曝

記者陳俊宏／台北報導

今天（19日）凌晨3、4時，台灣海峽有一大條「颮線」靠近台灣，看起來超嚇人，讓氣象粉專緊急發文提醒「斬台刀颮線夜襲」，結果卻閃過台灣沒下雨。對此，中央氣象局長鄭明典表示，這是雨區繞台灣北部地形而過。

▼氣象粉專凌晨緊急發文「斬台刀颮線夜襲」。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



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「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書今晨4時發文，貼出雷達回波圖說，這條颮線發展相當好，如果持續照過去移動方向和速度前進，就有機會摸到西北部地區的沿海，颮線常伴隨強陣風、短時強降雨和雷擊，沿海地區首當其衝，要特別留意！

▼今晨3、4時有颮線靠近，看起來超嚇人。（圖／氣象局）



不過，該天氣系統實際上卻沒為台灣帶來降雨。氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，當時台灣海峽有條對流胞、類似颮線移進來，但慢慢往東移過程就減弱了。

鄭明典也在臉書解釋，繞地形而過的氣流！比對氣流線分析，3點看到的回波，約略是台灣東側來的高壓迴流和南海上來氣流的交界面，高壓迴流相對穩定，因此繞台灣地形北上的特徵明顯，連帶影響對流回波的結構，雨區繞了台灣北部地形而過。

▼鄭明典解釋颮線閃過台灣原因。（點圖可放大／翻攝鄭明典臉書）



▼今晨0時至9時累積雨量圖。（圖／氣象局）