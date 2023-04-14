花蓮濱海公路驚現「恐怖天坑」　工務段挑戰惡劣地質地形搶修

▲台11線8.6k路段，長年受到海浪侵蝕，造成路基防浪駁坎基礎掏刷而受損開裂。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部濱海公路台11線8.6k花蓮壽豐鄉鹽寮大坑路段，因長年受到海浪侵蝕，造成海岸線後退，因浪襲造成公路路基防浪駁坎基礎掏刷而受損開裂，連帶造成路基掏刷災害。

公路總局四工處花蓮工務段搶修團隊，目前已完成基礎掏刷灌漿511m³，並以高壓灌漿方式將掏空海堤基礎填滿，接續進行防浪駁坎牆身修復，避免海堤繼續受損，造成路面龜裂，經搶修團隊積極搶災，已無擴災之情形發生。

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公路總局表示，前於海測路肩處已完成部分微型樁及鋼軌樁打設穩定路基，今年3月15日邀縣府、公所、九河局等單位現勘、3月18日邀請專家學者台大王教授現勘提供建議，並持續辦理測量監測作業掌握現況。為利搶災及後續復建工程推動，已邀台電、中華電信、軍方等管線單位現場確認管線位置，並於3月25日獲第九河川局同意提供200個消波塊，預計4月18日起進行吊放消波塊以消能增加結構穩定。

▲搶修團隊，以高壓灌漿方式將掏空海堤基礎填滿。

工務段提醒，因搶修施工需要，台11線8k~9k(大坑至海洋公園)路段，清明連假前已將管制北上路段交通，並採南下路段單線雙向供人車通行，請用路人行經此路段時務必耐心配合，小心駕駛依序通過。

公路總局籲請用路人，行駛道路出發前應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。