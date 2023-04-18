市價133億元古柯鹼漂海面！　義大利查獲史上最大毒品走私案

HIGH SEAS: Police in Italy found over 2 tons of cocaine with a market value of more than 400 million euros ($439 million) off the eastern coast of Sicily. Italy's Guardia di Finanza called it a "record" seizure. https://t.co/56HDGk601W pic.twitter.com/2SCfrZ2Yel — ABC News (@ABC) April 17, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利西西里海岸17日傳出大消息，警方查獲重達2噸的走私古柯鹼，價值高達4億歐元（約新台幣133億元），破獲該國歷史上最大的毒品走私案之一。





▲義大利破獲該國史上最大毒品走私案。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，警方在西西里沿岸發現多達70箱防水包裝的箱子，被用魚網纏繞在一起，還有一具追蹤裝置。經清點測量後確認這些走私品重達2公噸，在街頭價值超過4億歐元。

警方認為，這批毒品是先經由貨船運輸到西西里近海，再扔到水中等待後續接應的人將毒品帶走。約70箱的箱子內共有約1600塊古柯鹼磚，被海軍偵察機發現後進行通報。

毒品猖獗，義大利緝毒部門去年6月發布數據，單單只是2021年，全年度就截獲了高達20噸的古柯鹼，還不包括已流入街頭的以及其他漏網之魚，這是有史以來一年內查獲的最高紀錄。