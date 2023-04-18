駐米蘭辦事處開館進度曝光　深化台義經貿交流

▲外交部歐洲司司長姚金祥。（圖／翻攝自外交部直播）

記者呂晏慈／台北報導

我國將在義大利北部大城米蘭設立「駐米蘭台北辦事處」，以增進雙邊實質關係。外交部歐洲司司長姚金祥18日表示，目前沒有規劃合署辦公，只有外交部，規模差不多是5個人的館，現在已經找到理想的地點，正在簽約當中，未來揭牌的進程需要看裝修、人員調動速度來決定。

姚金祥今天上午在外交部例行記者會說明，目前設處工作已在積極籌備當中，義大利是我國在歐洲第四大貿易夥伴，也是歐盟的創始會員國，以及G7的會員國，義大利也將在明年舉辦G7會議，其經濟及科技主要集中在北部，尤其是汽車、機車、半導體產業，每年有許多大型商展也都是在義大利北部，米蘭正好是義大利北部倫巴第大區的首府，是南歐非常重要的金融中心及交通樞紐。

姚金祥指出，義大利新政府上台以來，台灣和義大利的雙邊關係不斷增進，這也是此次促成雙邊能夠開設新館的原因。他透露，其實在義大利新政府上台之前，雙方就開始交涉，交涉了相當長的一段時間。

姚金祥說明，全球主要國家多在米蘭設有總領事館，我國外貿協會在米蘭設有貿易中心推廣台灣商品，半導體廠商環球晶圓等台商在米蘭及其鄰近城市亦設有營運據點；尤其長榮航空2022年10月25日開啟台北米蘭航線，我國設立「駐米蘭台北辦事處」可因應直航帶來的強勁商旅需求，有助促進台義經貿交流的加乘效果。

姚金祥補充，「駐米蘭台北辦事處」成立後將提供義北8個大區的商務、觀光、僑務、領務及海外國人急難救助服務，也將與我國位於羅馬的駐義大利代表處密切配合，全方位增進台義各層面的實質關係，並為國人及旅義僑胞提供更優質的服務。