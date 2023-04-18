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掛標語站崗牙醫診所狂喊「爛醫生」　替友出氣慘痛代價出爐

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

陳姓男子的王姓朋友2020年和北市1位牙醫發生醫療糾紛，陳男聲稱替朋友出氣，數度到牙醫經營的診所鬧事，包括胸前掛著自製紙牌寫著「庸醫大賺黑心錢，害人牙齒痛十年」，故意在診所門前走動並吆喝「歡迎光臨，爛醫生」等語，陳男滋擾行為違反《社會秩序維護法》被裁罰3000元元到1萬元共11次，還犯下6個公然侮辱罪被判處拘役50天，牙醫另提告求償精神慰撫300萬元，台北地院審結，判陳男須賠償60萬元，可上訴。

歷次出庭自稱無業或從事自由業、靠低收入戶津貼過活的陳男，他的王姓朋友2020年和本案牙醫發生醫療糾紛，聲稱花錢治療10年沒治好，反而造成牙齦萎縮甚至無法進食，陳男2021年2度替朋友出席台北市府衛生局召開的調解會，認為牙醫只肯退費30萬元沒誠意，牙醫認為陳男索賠200萬元太誇張，雙方不歡而散。

陳男放話要去拜訪牙醫，並從2021年4月起，多次在胸前佩掛自製紙牌，寫著「庸醫大賺黑心錢，害人牙齒痛十年」標語，故意到牙醫診所前走動，對醫護人員與患者吆喝「歡迎光臨，爛醫生」等語，還用手機作勢錄影進出診所人員，或抽菸、不戴口罩刻意咳嗽干擾看診。

陳男舉動讓牙醫與診所人員倍感威脅、人心惶惶，患者受驚嚇也影響就診意願，所以只要陳男來鬧事，診所就報警，陳男同年4月到12月11次滋擾行為，被警方依《社會秩序維護法》函送北院處理，陳男堅稱合法請願享有言論自由，法官認為陳男並非理性解決醫療糾紛，而是意在妨害看診安寧，依藉端滋擾公司行號要件裁罰陳男各3000元到1萬元，合計7萬6000元。

陳男依然故我，2022年3月到5月又多次以相同方式到診所鬧事，本案牙醫提告反擊，檢方起訴陳男涉犯公然侮辱罪，陳男仍堅稱自己說的都是事實、用字非常精確，因為不得已才選擇抗議這條路。法官指陳男不幫朋友循法律途徑解決醫療糾紛，理由是提告也沒用，但陳男羞辱、貶抑本案牙醫的方式，不僅無法替朋友討公道，更超出言論自由保障範圍。

法官並指陳男一犯再犯，將他所犯6個公然侮辱行為一罪一罰，合併判處拘役50天、得易科罰金5萬元定讞。牙醫再提起本件求償案，主張自己是醫術精湛且具有高知名度的專業牙醫，個人名譽與診所商譽遭陳男滋擾與侮辱行為破壞，他還多次被陳男跟蹤、被迫繞遠路以免住家地址曝光，據此向陳男索賠精神慰撫300萬元。

陳男自認沒錯並否認跟蹤騷擾、請求免賠。法官認為無法證明陳男跟蹤本案牙醫，至於醫療糾紛可透過法定程序尋求救濟，陳男捨此不為，卻惡意貶損本案牙醫人格與社會評價，已非必要的表達意見手段，更對朋友的處境無濟於事－並造成本案牙醫精神痛苦，審酌雙方收入與身分地位，判陳男須賠償60萬元，可上訴。

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