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大陸 大陸焦點 特派現場

吐槽女友「瘋狂罵麵難吃」爆紅！網友讚她「邏輯好」催分手

（圖／翻攝自微博）

▲「女生因為吃麵崩潰」影片在微博暴紅。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸微博近期出現一個相當特別的關鍵詞「女生因為吃麵崩潰」，內容是描述一名女子因為向小吃店反映麵難吃，結果男友嫌丟臉就直接轉頭走人，兩人回車上大吵時，男友就拿手機拍下女友各種生氣與抓狂的畫面。但影片曝光後，不少網友都佩服該名女子邏輯清晰，甚至驚訝拍片男子為何無法理解女友生氣的原因，也有網友懷疑，該名男子疑似是想用「煤氣燈效應」來控制女友。

從曝光的影片中可以看到，拍片男子一邊錄影，一邊指控女友不該責罵店家，一開始女生還不斷地說著「你滾，你滾」，到後面該名女子則是淚眼汪汪的回應，「首先，店家做得不好吃，我有資格、有權利跟他講不好吃，我沒有脾氣不好，我只是跟他講，老闆你做得不好吃，你讓我等30分鐘沒問題，但是你做的麵很不好吃。」

接下來該名女子開始指責男友的行為，「但是你覺得丟臉」男友則是想插嘴說「麵不好吃，我們下次可以不要去吃」，但女子馬上回了一句「你閉嘴，你聽我說完」，接下來女子強調「我有權利跟他說吧？你為什麼要覺得丟臉呢？你為什麼要轉頭就走呢？我跟他說一下不好吃怎麼了？」

該名男子之後以「我怕你跟別人發火」，但女子反而更加生氣，「我現在才發火，我發火的原因是因為你覺得我丟臉」，女子更強調自己在等待的過程中，並沒有對店家有任何發怒或辱罵的行為，但拍片男子依舊認為「麵不好吃，沒必要跟店家講，反而很丟臉」。（點此觀看影片

之後男子將影片上傳網路，雖然如他所願的引起不少網友的迴響，但網友的留言中清一色的都在指責男子，認為男子不願意溝通就轉頭走人的行為，反而才是真正傷害女生的原因。甚至有網友質疑該名男子使用「煤氣燈效應」在操控女友。結果反而演變成男子與眾多網友對罵，最後男子就將上傳的影片刪除。

後來該名女子也釋出了一段解釋的影片，影片中，女子也強調自己當時在店內吃到有魚腥味的麵時，自己並沒有影響到其他顧客與店員，就指示跟男友說了一聲「想跟店家說一下」，沒想到男友就立刻起身走人，女子馬上追出去，多次呼喊男友，但男友依舊愛理不理，甚至當兩人上車時，女子試圖刷手機平復自己的情緒，結果男子不僅拿著手機開始質問女子剛才的行為，甚至多次打斷女子的說明，這才逼到女子完全崩潰的陳述自己想法。甚至最後男子還因為這件事情與其他網友吵架，這反而讓女子覺得「你有夠幼稚」。（點此觀看女子解釋過程影片

不少網友在看到這段影片後，紛紛留言表示「建議分手，站男方和站女方的都能解決各自的矛盾」、「你們倆三觀不合，分手報平安」、「其實也不是三觀不合的問題，而是男方自己價值觀有問題罷了」、「趕緊分手吧。 這樣NPD+逃避型的無能男人， 留著當他媽嗎，還是讓他榨乾自己」、「這男人壓根不適合你，三觀不合，分了就好」、「這對象趕快分吧，還拍視頻發網上，你覺得他心裡有你一點點嗎」、「他在引導人網爆你，美女，請你看清這種人」。

至於許多大陸網友提到的「煤氣燈效應」，是一種心理操縱的方式，主要是透過一個人或一個團體的持續性反饋，讓受害人開始懷疑自己的感知、判斷或是記憶能力，進而導致受害者發生認知失調，變得受害者迷失方向，甚至仰賴給予錯誤觀念的個人或團體的行為。

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