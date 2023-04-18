桃園男當街下跪「被妻狠摑4巴掌」　超卑微求饒！一票人看怒了

▲男生當街下跪挨打。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名網友日前在家中直擊，一對夫妻於路邊起口角，男方當場下跪求饒，而女方先是指著他開罵，接著又狠甩4巴掌。影片在網上瘋傳，大票網友傻眼直呼，太恐怖了，但也有人認為，疑似是男方嫖妓，活該挨打。

網友在爆廢公社轉發影片，只見一對夫妻在巷口起爭執，穿著襯衫、西裝褲的男方乖乖下跪，還雙手合十求饒；而戴鴨舌帽的妻子則劈頭狂譙，「在那邊玩女人、玩妓女」，罵完還一連賞了他4巴掌。

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面對盛怒的妻子，丈夫姿態超卑微，在妻子宣洩完，兩人紛紛走向停放路邊的轎車，接著開車離去。整個過程全被附近住戶直擊，還拍下畫面PO網。

▲妻子狠甩丈夫巴掌。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛回應，「不管男女，這行為是家暴了」、「他是妳養的小狼狗嗎？這樣對待一個人」、「男女都不能這樣動手」、「阿姨肯定有幾棟房子的」、「活得真沒尊嚴」、「不是老公有外遇被抓到，不然就是老婆家很有錢」、「這年頭男生真的要會保護好自己」、「很明顯所有財產都在女方那裡」、「幹嘛動手呀，彼此互相尊重」、「可悲的男人」；但也有人吐槽，「只聽到玩女人玩妓女，活該被打」、「活該...愛玩」。

另外，不少人還注意到，地點位在桃園龜山的幸福五街，不禁笑虧「幸福的由來」、「幸福街上的不幸福」、「騙人，什麼幸福五街」、「住幸福五街的人們真幸福」。

▲男方疑似是嫖妓被抓包。（圖／翻攝自爆廢公社）