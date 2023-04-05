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大陸 大陸焦點 特派現場

「想嫖一下」遭詐287萬！他求助前妻結局超意外　眾人傻：境界不夠

 記者閔文昱／綜合報導

大陸江西吉安市一名劉姓男子，日前偶然撿到一張招嫖賣淫的小卡片，於是就照著卡片上的電話詢問消費方式，不料卻被騙了65萬人民幣（約新台幣287萬元），無力償還的他只能報警並找前妻求助。然而，前妻得知後，竟毫不猶豫就答應一起償還這筆債務，離奇劇情讓網友都看傻眼。

綜合陸媒報導，劉男自從離婚後就一直是單身一人，他日前無意間撿到一張印有許多正妹照的賣淫小卡，於是抱著「只是單純嫖一下」的想法就撥打了卡片上的電話預約，不料對方卻要求他，見面前必須先儲值、玩遊戲等，劉男不疑有他，前後轉帳了4次、共匯了65萬人民幣，直到被對方封鎖才驚覺被騙。

▲一名男子想買嫖妓卻遭騙287萬元，事後向前妻求助，對方竟大方深出援手。（圖／翻攝自微博）

▲一名男子想買嫖妓卻遭騙287萬元，事後向前妻求助，對方竟大方深出援手。（圖／翻攝自微博）

報導指出，劉男的職業為汽車維修工，薪水並不高，為了達成對方要求，他只能透過貸款的方式借錢，如今不僅連卡片上的人都見不到，就連65萬也拿不回來。對此，他只能報警，並將此事告知目前仍無業的前妻，希望對方能一起償還這筆債務。

本以為如此荒唐的要求會被前妻當場拒絕，不料對方竟一口答應，還暖心表示「雖然他是我前夫，但我還是義無反顧地回來跟他一起還債。」前妻在接受採訪時，因為女兒還在讀幼兒園，她認為女兒還是需要有爸爸在身邊，因此才會答應一起償還債務。

消息一出，馬上震驚不少大陸網友，紛紛感嘆「上輩子是扶了多少個老奶奶才有這樣的福分有這樣的前妻」、「這絕對是聖人」、「這女的是活佛轉世嗎？」、「女人太傻，這個男人不值得」、「這女的上輩子估計被這男的救過」、「前妻真偉大，我不行，境界不夠」、「這種女菩薩哪裡找？」、「一時間不知道該從哪裡開始吐槽」。

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